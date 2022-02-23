نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زيت اصنعي المعمول الفاخر الهش بحشو التمر والملبن في المقال التالي
المعمول الفاخر الهش ، من أشهي أنواع الحلويات التي يتم تجهيزها داخل المنزل بكل سهولة وبساطة وبدون أي مجهود أو تعب، ويعتبر المعمول بشكل عام من أشهر الحلويات ويشتهر تقديمه في العديد من البلدان العربية، والطريقة الأصلية لتحضيره تتم من خلال دقيق السميد لكن اشتهر حديثاً تقديمه بعدة طرق مختلفة كل طريقة تختلف عن الأخرى، ويوجد من المعمول أنواع كثيرة ومتعددة من أشهرها المعمول السعودي ومن أكثر أنواع المعمول الحديثة التي تقدم المعمول بحشوة التفاح والمعمول الهش الناعم وغيرها من الأنواع الكثيرة والعديدة التي تعطي في النهاية مجموعة من الحلويات لها مذاق ناعم ولذيذ وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول الفاخر الهش بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات المعمول الفاخر الهش
سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل المعمول الفاخر بالزيت بحشو التمر والملبن وهي كالآتي:-
- 2 كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب زيت نباتي.
- نصف كوب سكر.
- ربع كوب نشا.
- نصف كوب حليب مجفف.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
للحشو
- كوب معجون تمر.
- ملعقة كبيرة سمنة بلدي أو زبدة.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- أو ربع كيلو ملبن حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير المعمول الفاخر الهش بالزيت بحشو التمر والملبن خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع البيض والفانيليا ونصف كوب السكر ونخفق المكونات جيداً علي سرعة متوسطة.
- ثم نضيف كوب الزيت ونستمر في الخفق لمدة 5 دقائق حتي يصبح الخليط كالكريمة الهشة.
- نحضر وعاء واسع ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر والنشا والحليب المجفف بالمنخل السلك للتخلص من أي شوائب.
- ثم يضاف خليط البيض إلي خليط الدقيق ونبدأ بلم العجينة بأطراف الأصابع بدون عجن لمدة 10 دقائق، حتي نحصل علي عجينة طرية وملساء.
- نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لترتاح في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- نخلط المكونات معجون التمر والسمنة وماء الورد والقرفة ونعجنها مع بعضها البعض جيداً، حتي تصبح لدينا عجينة طرية.
- ثم تُشكل علي هيئة كرات صغيرة في حجم حبات البندق، بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة.
- نأخذ من العجينة قطعة صغيرة، تكور وتفرد بين الكفين ثم يوضع في وسطها قطعة من حشو الملبن أو حشوة التمر السابقة حسب الرغبة.
- ثم تطوي أطراف العجينة جيداً باليد على الحشوة، ثم تكور ثم توضع في قوالب خاصة لعمل المعمول لنقش الرسمات على العجينة.
- توضع قطع المعمول في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.
- يتم وضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 درجة مئوية تقريباً في الرف الوسط من الفرن وتترك لمدة 10ـ15 دقيقة حتي يحمر الوجه.
- ثم يخرج المعمول من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم مرشوش بالسكر البودر الناعم أو بدون سكر بألف هنا وشفاء.
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