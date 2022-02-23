بكوب زيت اصنعي المعمول الفاخر الهش بحشو التمر والملبن

المعمول الفاخر الهش ، من أشهي أنواع الحلويات التي يتم تجهيزها داخل المنزل بكل سهولة وبساطة وبدون أي مجهود أو تعب، ويعتبر المعمول بشكل عام من أشهر الحلويات ويشتهر تقديمه في العديد من البلدان العربية، والطريقة الأصلية لتحضيره تتم من خلال دقيق السميد لكن اشتهر حديثاً تقديمه بعدة طرق مختلفة كل طريقة تختلف عن الأخرى، ويوجد من المعمول أنواع كثيرة ومتعددة من أشهرها المعمول السعودي ومن أكثر أنواع المعمول الحديثة التي تقدم المعمول بحشوة التفاح والمعمول الهش الناعم وغيرها من الأنواع الكثيرة والعديدة التي تعطي في النهاية مجموعة من الحلويات لها مذاق ناعم ولذيذ وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول الفاخر الهش بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات المعمول الفاخر الهش

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل المعمول الفاخر بالزيت بحشو التمر والملبن وهي كالآتي:-

2 كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر.

ربع كوب نشا.

نصف كوب حليب مجفف.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

للحشو

كوب معجون تمر.

ملعقة كبيرة سمنة بلدي أو زبدة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

أو ربع كيلو ملبن حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير المعمول الفاخر الهش بالزيت بحشو التمر والملبن خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع البيض والفانيليا ونصف كوب السكر ونخفق المكونات جيداً علي سرعة متوسطة. ثم نضيف كوب الزيت ونستمر في الخفق لمدة 5 دقائق حتي يصبح الخليط كالكريمة الهشة. نحضر وعاء واسع ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر والنشا والحليب المجفف بالمنخل السلك للتخلص من أي شوائب. ثم يضاف خليط البيض إلي خليط الدقيق ونبدأ بلم العجينة بأطراف الأصابع بدون عجن لمدة 10 دقائق، حتي نحصل علي عجينة طرية وملساء. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لترتاح في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

طريقة تحضير الحشوة