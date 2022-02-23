انسي الفحم والدخان الكفتة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم لو جربتيها مش هتبطليها

يعشق الكثير من الأشخاص الكفتة وخاصة الكفتة المشوية والتي تعتبر من ألذ الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، ولكن تجد كثيرا من الأمهات وربات البيوت صعوبة في إعدادها في المنزل، وذلك بسبب أنها تحتاج إلى الفحم والشواية ولذلك يلجنا إلى شرائها وذلك لصعوبة إعدادها في البيت ولكن ماذا إذا قلنا لكي أنه هناك طريقة لعمل الكفتة المشوية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ودون الحاجة إلى الشواية أو الفحم وهي طريقة الكفتة المشوية بالبرطمان وسوف نوضح لكي أسرار هذه الوصفة اللذيذة في هذا المقال.

الكفتة المشوية بالبرطمان

تعتبر هذه الوصفة بنفس طعم وجودة الكفتة المشوية على الفحم والكفتة المشوية بالمطاعم والتي سوف توفر عليكم الكثير من التعب وبأقل التكاليف وتتمثل مكونات الوصفة كالتالي.

كيلو من اللحمة المفرومة.

عدد ٢ بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

طريقة تحضير الوصفة

والآن بعدما تعرفنا على أهم مكونات الوصفة والتي تعتبر غير مكلفة وفي متناول معظم البيوت المصرية والأن إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبأقل جهد.