نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الفحم والدخان الكفتة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم لو جربتيها مش هتبطليها في المقال التالي
يعشق الكثير من الأشخاص الكفتة وخاصة الكفتة المشوية والتي تعتبر من ألذ الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، ولكن تجد كثيرا من الأمهات وربات البيوت صعوبة في إعدادها في المنزل، وذلك بسبب أنها تحتاج إلى الفحم والشواية ولذلك يلجنا إلى شرائها وذلك لصعوبة إعدادها في البيت ولكن ماذا إذا قلنا لكي أنه هناك طريقة لعمل الكفتة المشوية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ودون الحاجة إلى الشواية أو الفحم وهي طريقة الكفتة المشوية بالبرطمان وسوف نوضح لكي أسرار هذه الوصفة اللذيذة في هذا المقال.
الكفتة المشوية بالبرطمان
تعتبر هذه الوصفة بنفس طعم وجودة الكفتة المشوية على الفحم والكفتة المشوية بالمطاعم والتي سوف توفر عليكم الكثير من التعب وبأقل التكاليف وتتمثل مكونات الوصفة كالتالي.
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- عدد ٢ بصلة كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقتان من صلصة الطماطم.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
طريقة تحضير الوصفة
والآن بعدما تعرفنا على أهم مكونات الوصفة والتي تعتبر غير مكلفة وفي متناول معظم البيوت المصرية والأن إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبأقل جهد.
- نضع البصلتان في المفرمة لكي يتم فرم البصل ثم نقوم بعصر البصل المفروم بشكل جيد حتى نحصل على مياه البصل.
- نحضر وعاء ونضع فيه اللحمة المفرومة ثم نضيف بعد ذلك البصل الذي تم فرمه وجميع التوابل بالمقادير السابقة على اللحمة المفرومة.
- نخلط هذه المكونات جيدا معا حتي تمتزج اللحمة المفرومة مع البصل والبهارات وملعقة البيكنج بودر.
- ثم نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة الصلصة ومياه البصل التي تم تصفيتها ونضعه جنبا.
- نحضر برطمانا زجاجي ونبدأ في تشكيل أصابع الكفتة وتدهن من الخارج بخليط الصلصة ومياه البصل ثم ترص أصابع الكفتة في البرطمان بشكل متساوي.
- نغلق البرطمان جيدا ونشغل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة ٢٣٠ ثم نغطي البرطمان بالورق الحراري ونضعه في الفرن لمدة نصف ساعة.
- أخرجيها من الفرن والأن أستمتعي بكفتة مشوية وبطريقة سهلة وغير مكلفة.
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