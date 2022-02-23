طريقة عمل خلطة القهوة والقرنفل الرهيبة لفرد الشعر المجعد ومنع تساقط الشعر نهائياً

تعتبر خلطة القهوة والقرنفل، من الخلطات الطبيعية التي تعمل كمنشط رائع لتغذية بصيلات الشعر التالفة مما يجعل الشعر ينمو بشكل جيد، حتى يصبح قوي ولامع وصحي طول العمر، كما يمكن استخدام الخلطة لتخلص من قشرة الرأس المزعجة التي تسبب الحكة الجلدية الشديدة، وتساعد على فرد الشعر المجعد ومنحه الكثافة ونعومة وتحافظ عليه من التقصف، وتمنحه الطول والكثافة في أسرع وقت، كما تساعد على نمو الشعر وإنبات الفرات بشكل رهيب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة القهوة والقرنفل الرهيبة لفرد الشعر المجعد ومنحه الكثافة ونعومة في أسرع وقت.

مكونات خلطة القهوة والقرنفل الرهيبة

تحتوي الخلطة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة. ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير خلطة القهوة والقرنفل الرهيبة لفرد الشعر المجعد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به كوب من الماء، ثم نضيف القرنفل، والقهوة ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة حتى يغلي.

نرفع الوعاء من على النار ونصفيه جيداً، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً، ثم نصب الخليط سابق داخلها ونغلقها جيداً.

نقوم برش الشعر كل يوم بهذه الخلطة الجبارة وسوف تلاحظين نعومة شعرك ولمعانه من أول استعمال.

يفضل وضع الخلطة على الشعر كل يوم مع مراعاة عدم غسل الشعر بشكل يومي، ويفضل غسله مرتين في الاسبوع.

فوائد القهوة والقرنفل للشعر

تحتوي على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-