أجمل مسك لتفتيح البشرة الجافة والبشرة والدهنية بالمنزل لأجمل وأروع إطلال لك وبأقل تكلفة

مسك تفتيح البشرة من أهم وأكثر المسكات التي تهتم به جميعالسبدات والفتيات علي العموم، وسوء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة والتي يتم أستخدامها يوميا والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه والبشرة، خاصة للسيدات الذين يعانون من مشاكل أسمرار البشرة، لذلك يجب عليك أن تستخدمي هذه وصفتنا الرائعة والجميلة وغير المكلفة والتي تكون غالبية مكوناتها موجودة بالمنزل، وهي من أهم ما يطالب به السيدات أو الفتيات لتعطينا جمال ولمعان براق في الوجه، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لتحضير مسك البشرة الدهنية والبشرة الجافة في المنزل، والتي تظهر نتيجتها في أقل من أسبوع وبشكل مذهل وجميل لاقوي وأجمل مسك تفتيح البشرة.

طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته

المكونات

كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف

كمية من ماء الورد

طريقة التحضير

يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف .

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية .

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة .

طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير