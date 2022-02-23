بديل الصبغة.. أسرار صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه للحصول على لون أشقر زيتوني أحلي من الكوافيرات

صبغات الشعر من المكونات التي لا تستطيع النساء الاستغناء عنها وذلك لأنها تعطي الشعر ألوان مميزة وجميلة و مواكبة لصيحات الموضة في جميع دول العالم و ويتم الحصول ‏على هذه الصبغة من خلال صالون التجميل أو من خلال إعداد الصبغة المؤقتة في المنزل ولكن هذه الصبغة لها بعض الأضرار الكيميائية التي تؤدي إلى تساقط الشعر لذلك نحاول استبدال هذه الصبغة ببعض المكونات الطبيعية التي تعطي نفس اللون في نفس الوقت ويحافظ على صحة الشعر وتقي الشعر من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة صبغة الشعر الاشقر الزيتوني باستخدام مكونات طبيعية و المكونات التي نحتاج إليها حتى نحصل على هذا اللون.

مكونات ‏صبغة الشعر باللون الأشقر الزيتوني

‏

اللون الأشقر الزيتوني من أبرز الألوان العصرية التي تستخدم لصبغ الشعر ورغم أن هناك العديد من الصبغة التي يتم استخدامها مع البشرة إلى أن هذه الصبغة تحديدا تحتاج إلى بعض المكونات دقيق حتى نصل إلى هذا اللون وخلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الصبغة بشكل طبيعي ومكونات هذه الصبغة هي:

‏

ملعقة فازلين كبيرة

ملعقة من عسل النحل

قفازات بلاستيكية

ملعقتين من زيت الزيتون

½ كوب كبير من الخل

ملعقة كبيرة من النسكافيه

ملعقة من الكركم

‏

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني

‏

فيما يلي سنتحدث عن خطوات صبغ الشعر باستخدام اللون الأشقر الزيتوني وحتى نحصل على هذا اللون لابد من اتباع الخطوات التالية وهذه الخطوات هي:

‏