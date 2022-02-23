بخطوات بسيطة.. حضري البسبوسة بالقشطة في المنزل زي المحلات تماماً

طريقة عمل البسبوسة بالقشطه، البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة بطعمها الشهي اللذيذ، وهي من الحلويات التي يجب أن تكون بشكل مستمر في المنزل وأيضاً هي مقترنة بالمناسبات والحفلات والأعياد والتجمعات العائلية، ويمكن إعداد البسبوسة بأكثر من طريقة سواء بسبوسة سادة أو بالقشطة أو بسبوسة مكسرات أو كيك البسبوسة وغيرها من الطرق التي تقوم الأمهات بتحضيرها لأسرتها بشكل مختلف، وفيما يلي سوف نشرح لكم طريقة عمل بسبوسة بالقشطة من خلال ذكر المقادير وخطوات التحضير الناجحة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

البسبوسة من أشهر الحلويات الشعبية المشهورة بشكل كبير في الدول العربية، مقترنة بشهر رمضان الكريم وأصبحت تقدم على مدار العام بأفضل الحشوات وألذ النكهات، وتحضر بكل سهولة وبساطة في المنزل مثل المحلات تماماً.

المكونات

اثنين كوب سميد.

ربع كوب زيت نباتي.

اثنين كوب زبادي.

كوب سكر خشن.

ثلاث ملاعق جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مكونات القشطة

كوب لبن.

ثلاثة ملاعق كبار نشا.

سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير القشطة

هذه الطريقة سوف تساعدك في إعداد القشطة ويمكنك شراء قشطة جاهزة وهذا حسب رغبتك.

ضعي كوب اللبن في وعاء، ثم اخلطي النشا مع اللبن البارد وضعيه على النار الهادئة.

ضيفي سكر حسب الرغبة وقلبي المكونات جيدا حتي تحصلي على قوام كثيف.

اتركي خليط القشطة حتي تبرد وأبدائي في تحضير البسبوسة.

طريقة التحضير

ضعي السميد مع السكر والملح والبيكنج بودر في وعاء، ثم اخلطيهم جيداً.

يتم إضافة الزبادي إلى الخليط الجاف ومزاجهم جيداً.

ثم ضيفي اليهم الزيت النباتي وامزيجي المكونات مرة أخرى.

احضري صينية الفرن ويمكنك دهنها بمادة دهنية أو بالطحينة.

افردي نصف عجينة البسبوسة في الصينية ثم ضعي عليها القشطة ثم ضعي النصف الأخر.

ضعي الصينية في الفرن حتي تحصل على اللون الذهبي وقد تستغرق حولي خمسة وثلاثين دقيقة.

بعد خروج البسبوسة اتركيها حتى تبرد قليلاً، ثم ضعي عليها القطر البارد.

قدمي البسبوسة الطرية بالقشطة مع الشاي أو القهوة أو العصائر.

بهذا نكون قد انتهينا من مكونات وخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل زي المحلات تماماً.