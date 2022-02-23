بأبسط المكونات.. حضري القرص الطرية الهشه في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية هي أكثر نوع من المخبوزات التي تتواجد في البيوت بشكل مستمر، حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة سواء تناولها مع مشروب ساخن أو تناولها مع الجبنة أو المربي وغيرها، ولهذا فإن ربات المنزل تحب أن توفر مثل هذه المخبوزات في البيت لأطفالها وتكون أفضل من شرائها من الفرن لأنكي انتي من قمتي بإعدادها، وفيما يلي سوف نذكر لكم المكونات التي تحتاجي إليها وطريقة تحضير القرص بشكل سهل.

طريقة عمل القرص الطرية

القرص الطرية واحدة من أشهر أنواع المعجنات الطرية الهشة التي يفضلها الكثيرين، ذات قوام هش ولذيذ يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة دون اللجوء لشرائها من الخارج، يمكن تحضيرها سادة أو محشية سواء بالعجوة أو بالشيكولاته أو بالجبنة، وتقدم على وجبة الإفطار أو العشاء.

المكونات

القرص لا تحتاج إلى مواد تشتريها من الخارج لأن كافة المكونات هي من المواد الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة في مطبخك بشكل دائم وهي كما يلي.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

اثنين كوب دقيق ابيض.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقتان سكر خشن.

نصف ملعقة صغيرة خل.

رشه ملح.

كوب لبن أو ماء.

طريقة التحضير