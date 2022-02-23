كيكة البرتقال اليومية أعملي بالمقادير المظبوطة كيكة البرتقال الهش الخفيفة بطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة كيك البرتقال بنكهه البرتقال، يعتبر الكيك من الحلويات المفضلة للكبار والصغار، لأنه يتميز بسهولة تحضيرة ومكوناتة البسيطة، كما أن كيك البرتقال يمكن أن يحضر بالبرتقال الطبيعي أو المشروب الغازي بنكهة البرتقال، فكل طريقة لها مذاق خاص، فهناك بعض النساء يفضلون شراء الكيك من الخارج ولكنها باهظة في الثمن، ولكن ننصح الأمهات بعمل الكيك في المنزل بطريقة واضحة، وفى هذا المقال سوف نقوم بعمل كيك البرتقال بطريقتين مختلفتين.

طريقة تحضير كيك البرتقال

يتميز الكيك بأنه له أطعمة كثيرة وكل طعم له مذاق لذيذ ورائحه جميلة يتميز بها عن غيره من الأطعمة، فيوجد كيك بالفانيليا وكيك الشيكولاتة وكيك البرتقال وكيك الفراوله، كما يمكن تقديم الكيك فى المناسبات والأعياد وفى اى وقت من الأوقات، فهو يقدم مع الشاى فى الافطار أو العشاء.

وصفة كيك البرتقال

المكونات

3 كوب دقيق.

3 بيضات.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

كوب من السكر.

كوب من عصيرالبرتقال الفريش.

نصف كوب زيت.

فانيليا.

معلقة خل.

رشه ملح.

تحضير كيك البرتقال

نحضر وعاء ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر ورشه الملح.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والزيت وعصير البرتقال والفانيليا والسكر، ثم نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

نسكب الخليط في وعاء الدقيق والبيكينج باودر ونضع الخل ونقوم بخلطهم جيداً بواسطه المعلقة حتى تتلاشى آثار الدقيق نهائياً.

نحضر قالب الكيك المدهون بالسمن، ثم نسكب خليط الكيك في القالب.

يدخل قالب الكيك في الفرن على درجه حرارة 180، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن ويترك إلى أن يبرد.

طريقة عمل كيك البرتقال بالمشروب الغازي بنكهه البرتقال

هذه الطريقة من الطرق السهلة في عمل كيك البرتقال، في بعض الأوقات نريد كيك البرتقال ولكن البرتقال لا يوجد إلا في موسم الشتاء، فمن الممكن أن نبدله بمشروب غازي بنكهة البرتقال يعادل نفس الطعم والمذاق.

المكونات

بيضتين.

2 كوب من الدقيق.

بيكينج باودر.

فانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

مشروب غازي بنكهة البرتقال.

ملح

تحضير كيك البرتقال بالميرندا

نحضر وعاء ونضع بداخله البيض والفانيليا والميرندا والفانيليا والسمن ونقوم بخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي.

في وعاء نضع الدقيق والبيكينج باودر والملح ونخلطهم جيداً، ثم نسكب خليط البيض ونقوم بخلطهم جيداً.

نحضر صينية الكيك المدهونة بالسمن ونسكب خليط الكيك، ثم يدخل في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى يحمر الوجه.

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