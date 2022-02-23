بأبسط المكونات أعملي البيتي فور في المنزل بطريقة ناجحة ومتماسكة ودايبة دوب مثل الجاهز

طريقة عمل البيتي فور، تفضل الكثير من الأمهات تواجد الحلويات بشكل دائم في المنزل، خاصتا عند تواجد الأطفال، وذلك حتى يتم تناولها سواء كان وقت الإفطار كوجبة خفيف مع كوب الشاي بالحليب، أو كنوع من الحلوى في أي وقت خلال اليوم، وهناك العديد من الأصناف التي يمكن أن يتم تحضيرها لهذا الغرض هو البيتي فور والذي يمكن بخطوات بسيطة أن تقومي بتحضيره في المنزل بأشكاله المتنوعة حتى يستمتع به أطفالك في أي وقت، ولذلك يمكنك متابعة المقال الآن لمعرفة خطوات تحضيره.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

استغني عن شراء البيتي فور من الخارج، وقومي بتجهيزه في المنزل ويصبح بطعم لذيذ مثل الجاهز بل أفضل، ومن وطريقة تجهيزه كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

عدد بيضتين متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين كبار من الزبدة الفلاحي.

اربع ملاعق كبار من السكر.

رشه ملح.

مربى للتزين

صوص شيكولاته.

طريقة التحضير

يفضل استخدام المضرب الكهربائي للقيام بمثل هذه المعجنات لإنجاز الوقت.

احضري بوله غويطة.

ضعي بداخلها البيض، ثم قومي بإضافة الفانيليا.

اخفقي البيض جيدًا.

اضيفي إليه بعد ذلك الزبدة.

استمري في الضرب بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات وترتفع.

ثم قومي بإضافة السكر بعد ذلك.

أعيدي خلط كل المكونات جيدًا.

بعد ذوبان السكر بشكل كامل.

يمكنك الآن نخل الدقيق في وعاء آخر.

أضيفي إليه رشه الملح.

ثم أضيفي إليه بعد ذلك البيكنج باودر، ثم قومي بتقليب المكونات جيدًا.

أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط الذي تم تجهيز من قبل.

اعجني المكونات بشكل يدوي حتى تتكون عجينة متماسكة، وناعمة.

غطي العجينة بعد تجهيزها، واتركيها ترتاح قليلًا.

قومي بعد ذلك باستخدام ماكينة البيتي فور حتى يمكنك عمل اجمل أشكال.

شكلي البيتي فور، وقومي برصها على صينية.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

انتظري حتى يتغير لون البيتي فور إلى اللون الذهبي.

هكذا أصبح البيتي فور جاهز يمكنك إخراجه من الفرن، ووضعه في طبق مناسب للكمية.

قومي بلصق البيتي فور بالمربى، ونزينه بالشيكولاته الفارماسيل.

ويتم تناوله مع الشاي الساخن.

طريقة عمل البيتي فور

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل، وذلك لحب العديد من الناس له بشكل كبير، وفي الغالب يتم تناوله في عيد الفطر المبارك، ولكن يرغب العديد من الأمهات تحضيره في أي وقت ليستمتع بتناوله أفراد الأسرة وخاصتا الأطفال، ولذلك جئنا بطريقة عمل وتحضير البيتي فور في المنزل في خطوات محددة وبدون تكاليف كبيرة.