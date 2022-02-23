أجمل صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية لأجمل وأروع أطلال لك وحواجب مرسومة وأفضل من التاتو

صبغ الحواجب من أهم ما تحلم به كل سيدة وفتاة وتحلم أيضا تحصل علي حواجب جذابة ومرسومة بشكل لائق وجميل، ولأجمل وأروع أطلال لك سيدتي وأفضل من التاتو والذي يترك تأثير غير لائق علي مظهر الوجه، وصبغ الحواجب له تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه هو أفضل ما يظهر جمال العينين والوجه، ودائما تفضل أن تكون الحواجب غزيرة ولونها مميز، لذلك فإن كل سيدة تبحث عن الطرق التي تؤدي إلي الحصول على هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، وهناك العديد من الفتيات الذين يبحثون عن هذه الطرق وخاصة الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، ومن المعروف أن الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة وهو بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا، مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب ولهذا السبب تسعي الكثير من النساء عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب، فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز لصبغ الحواجب.

طريقة صبغ الحواجب ومكوناتها

المكونات

كمية مناسبة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير