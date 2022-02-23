اصنعي بسكويت الكاكاو والفانيليا الاقتصادي بالخلاط سهل وسريع جداً

بسكويت الكاكاو والفانيليا الاقتصادي ، يعتبر هو من أشهي أنواع البسكوت يمتاز بنكهة الفانيليا مع الكاكاو ويمتاز بطعم رائع ولذيذ، يعد من أنواع البسكوت السهلة والسريعة التي يتم تحضيرها في الخلاط الكهربائي دون الحاجة إلي عجان، ويعتبر من أنواع البسكوت الاقتصادية فهو لا يحتاج إلي الزبدة أو السمنة يتم تحضيره فقط باستخدام الزيت، فهو بسكوت غير مكلفة ومكوناته متوفرة وفي متناول الجميع يتم تشكيله بطريقة بسيطة جداً تعطي له شكل رائع وجميل جداً، ويعتبر البسكوت من المخبوزات المحببة لدي الأطفال والكبار لذلك يعد تحضيره لابد منه داخل كل منزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال خطوات بسيطة جداً طريقة عمل بسكويت الكاكاو الفانيليا الاقتصادي بالخلاط بالمنزل بدون أي تكلفة.

مكونات عمل بسكويت الكاكاو والفانيليا الاقتصادي

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الكاكاو الفانيليا الاقتصادي بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة البيض والسكر ثم نخفق المكونات جيداً حتي يذوب السكر تماماً. ثم نقوم بإضافة الفانيليا والزيت ثم نخفق المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض. نقوم بسكب الخليط السائل الذي تم تجهيزه في وعاء كبير ثم نضيف إليه البيكنج بودر ونخلط المكونات حتي يذوب البيكنج بودر مع الخليط تماماً. ثم نخلط الدقيق ورشة الملح ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق تدريجياً. نعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية وغير لاصقة باليد.

طريقة تشكيل العجينة

نقوم بتقسيم العجينة إلي نصفين متساويين نضيف إلي النصف الأول ملعقتين من الكاكاو وملعقتين من الزيت ونعجن المكونات حتي يختفي الكاكاو تماماً. بعد ذلك يصبح لدينا قطعتين من العجين واحدة بالكاكاو وواحدة بالفانيليا، نقوم بوضع جزئي العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك العجينة. ثم نخرجها من الثلاجة ثم نقوم بفرد كل جزء من العجين بين كيسين من البلاستيك باستخدام النشابة على شكل مستطيل بسمك رقيق. نضع عجينة الكاكاو المفرودة فوق عجينة الفانيليا ونلف العجين معاً على شكل رول اسطواني ثم نقطع الرول إلي شرائح رفيعة في السمك. ثم نرص قطع البسكويت في صاج فرن مدهون بقليل من الزيت. ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً ثم يقدم بالهنا والشفا.

ملاحظات هامة عند عمل البسكوت