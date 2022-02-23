نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح البسكويت أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة هشة وخفيفة تذوب في الفم في المقال التالي
البسكوت هو حلوى لذيذة ومغذية ويمكن القيام بتحضيره في المنزل بكل سهول، فهو يتم استهلاكه بشكل كبير ويتم شرائه من الخارج بشكل دائم لذلك، فهو من أهم الحلويات التي يحبها سواء كان الكبار أو حتى الصغار، لذلك جئنا لكم بخطوات تحضير بسكوت الشاي بدون احتياج الى مكونات متعددة ومكلفة، وبدون تعب وفي وقت لايتعدى الدقائق ولذلك يمكنكم متابعتنا الان في هذا المقال
البسكوت حلوى خفيفة على المعدة لذيذة في طعمها، يحبها الأطفال بشكل كبير ولذلك أصبح من أهم المنتجات التي يتم شرائه، كما أنه من الوجبات المحببة لدى الكبار، لتناولها البسكوت في وجبة الإفطار مع كوب الشاي لمنحهم الطاقة والنشاط للقيام بالعمل على أكمل وجه، لذلك لكل من تريد عمل البسكوت في المنزل سوف نعرض خطوات تحضيره الان في هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الشاي
احضري لشعب بسكوت يمكن تناوله مع كوب الشاي كل صباح كوجبة لذيذة مشبعة، أو كنوع من الحلوى لأطفالك في اي وقت بدلًا من شرائه الدائم من الخارج وخطوات تحضيرها هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كوب ونصف من الزبدة.
- كوب من السكر البودرة الناعم.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة واحدة.
- رشة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير بسكوت الشاي
- قومي بإحضار وعاء واضيفي بداخله الدقيق الأبيض.
- اضيفي إليه رشة الملح، وقلبي المكونات.
- احضري وعاء آخر.
- اضيفي به الزبدة الذائبة بعض الشيء التي تم تجهيزها.
- قومي باستخدام المضرب الكهربائي على أعلى سرعة خفق حتى يتغير شكل الزبدة تمامًا وتصبح مثل الكريمة.
- اضيفي اليها السكر، واستمري بشكل جيد في الخفق.
- بعد الانتهاء أضيفي البيضة، واعيدي خلط المكونات مع إضافة الفانيليا.
- استمري بشكل جيد في الضرب حتى تتجانس المكونات واضيفي الحليب.
- بعد أن يتم ن خليط كامل.
- اضيفي الدقيق بعد ذلك وقومي بخلط المكونات مع بعض حتى تحصلي في النهاية على العجينة المراد الحصول عليها وهي عجينة متماسكة ناعمة طرية.
- اتركي العجينة ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- افردي العجينة بعد ذلك على سطح صلب.
- استخدمي قطاعة البسكوت بأشكال مختلفة أو حسب الشكل المرغوب في تقديمه.
- ضعي البسكوت في صينية مناسبة مفروشة بورق زبدة حتى لا يلتصق.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، في الرف الاوسط في الفرن.
- اتركيها لمدة نصف ساعة، وحتى يتغير لون البسكوت إلى اللون الذهبي المميز.
- اخرجي البسكوت واتركيه حتى يبرد.
- يمكنك تقديم البسكوت الان وتناوله في أي وقت مع كوب الشاي اللذيذ.
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