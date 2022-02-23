سر نجاح البسكويت أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة هشة وخفيفة تذوب في الفم

البسكوت هو حلوى لذيذة ومغذية ويمكن القيام بتحضيره في المنزل بكل سهول، فهو يتم استهلاكه بشكل كبير ويتم شرائه من الخارج بشكل دائم لذلك، فهو من أهم الحلويات التي يحبها سواء كان الكبار أو حتى الصغار، لذلك جئنا لكم بخطوات تحضير بسكوت الشاي بدون احتياج الى مكونات متعددة ومكلفة، وبدون تعب وفي وقت لايتعدى الدقائق ولذلك يمكنكم متابعتنا الان في هذا المقال

البسكوت حلوى خفيفة على المعدة لذيذة في طعمها، يحبها الأطفال بشكل كبير ولذلك أصبح من أهم المنتجات التي يتم شرائه، كما أنه من الوجبات المحببة لدى الكبار، لتناولها البسكوت في وجبة الإفطار مع كوب الشاي لمنحهم الطاقة والنشاط للقيام بالعمل على أكمل وجه، لذلك لكل من تريد عمل البسكوت في المنزل سوف نعرض خطوات تحضيره الان في هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الشاي

احضري لشعب بسكوت يمكن تناوله مع كوب الشاي كل صباح كوجبة لذيذة مشبعة، أو كنوع من الحلوى لأطفالك في اي وقت بدلًا من شرائه الدائم من الخارج وخطوات تحضيرها هي كالاتي:

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوب ونصف من الزبدة.

كوب من السكر البودرة الناعم.

نصف كوب من الحليب.

بيضة واحدة.

رشة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير بسكوت الشاي