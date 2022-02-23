نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالمكسرات زي المحلات بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ في المقال التالي
لا يوجد أحد لا يعرف أهم حلوى تقدم بشكل أساسي في شهر رمضان الكريم، وهي الكنافة اللذيذة التي يمكن إعدادها بأكثر من شكل وطريقة وكل طريقة لها طعم يميزها عن الأخرى فيمكن تجهيزها بالكاستر أو القشطة أو المكسرات أو المانحة، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الكنافة لكل من يرغب في معرفة خطوات بسيطة وبدون اي جهد لإعداد الكنافة الشهية بالشكل الصحيح يمكنكم متابعتنا الآن.
هناك بعض الحلويات الأساسية التي اعتدنا بشكل دائم على تناولها في رمضان، وبالطبع نعلم أن الكنافة هي أهم هذه الحلويات، لذلك قد برع النساء في عمل انواع مختلفة منها وتقديمها باكثر من شكل حتي أصبح يعشقها الكثير من الناس ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على طريقة عمل الكنافة بخطوات سهلة وبسيطة.
طريقة عمل الكنافة بالمكسرات بخطوات بسيطة
يتم إعداد الكنافة بطريقة بسيطة جدًا ويتم حشوها حسب الرغبة، ولكن الطريقة التي اعتاد الكثير من الناس على إعدادها هي الكنافة بالمكسرات وهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو التكاليف، وطريقة تحضيرها كالتالي:
المكونات
- نصف كيلو من الكنافة الشعر.
- ربع كوب من السكر البودرة.
- كوب ونصف من المكسرات المختلفة، ويمكن استبدال المكسرات بجوز الهند والزبيب حسب المتواجد.
- كوب من السمن الذائبة تمامًا.
طريقة التحضير
- احضري الكنافة في وعاء مناسب.
- قومي بتقطيع الكنافة سواء باستخدام المقص أو بالتقطيع اليدوي لها حتى تصبح قطع صغيرة جدًا.
- رشي عليها السكر البودرة واخلطيه بها بشكل كامل.
- احضري السمن السايحة تمامًا، ثم قومي برش السمن على الكنافة مع الفرك المستمر، واعيدي الفرم بالسمن في كل الكنافة وذلك حتى تتشرب السمن بشكل كامل ويتغير لونه ويصبح مائل الى الأصفر.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- قومي بمسح الصينية بالسمن.
- ضعي نصف كمية الكنافة التي تم إعدادها في الصينية.
- اضغطي عليها بيدك جيدًا مع مراعاة تسوية الصينية بيدك.
- قومي بوضع كمية المكسرات التي تم تجهيزها.
- ثم أضيفي فوق المكسرات طبقة الكنافة الأخرى الباقية مع مساواه الوجه والضغط عليه جيدًا بيدك حتى لا يوجد اي فراغ نهائي.
- يمكنك وضع الكنافة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الكنافة في الرف الاوسط حتى لا احترق، واتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي، وذلك مع المتابعة المستمرة لها للحصول على هذه النتيجة.
- بمجرد خروج الكنافة صبي عليها شربات الثقيل البارد.
- يمكن تزين الوجه بالقشطة، أو برش الفستق المبشور عليها أو الاكتفاء بذلك.
- ويتم تقطيعها وتناولها بألف هنا.
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