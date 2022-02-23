نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي الحلاوة الطحينية في دقائق طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت في المقال التالي
الحلاوة الطحينية من أهم الحلوى الشعبية التي تنتشر في الكثير من البلاد المختلفة، ويتكون من العديد من المكونات المختلفة ومن أهمها السمسم الذي يتميز بفوائده المتعددة للجسم، ولذلك يفضل الكثير من الأمهات تقديم الحلاوة الطحينية لأولادهم أثناء اليوم الدراسي كوجبة إفطار لذيذة تمنح الجسم الكثير من الطاقة والنشاط وزيادة التركيز، ولذلك فسوف نعرض لكم خطوات تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل حتى يتم تناولها في اي وقت، وتوفيرًا لتكاليف شرائها من الخارج لذلك يمكنكم متابعتنا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة
اذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل وتحضير الحلاوة الطحينية بكل سهولة في المنزل فاليكي الخطوات اللازمة لتجهيزها وهي كالآتي:
المكونات
- كوب ونصف من السمسم الابيض.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت الذرة حتى يكون خفيف على المعدة.
- كوب من الدقيق.
- كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من المكسرات.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- اصنعي في البداية الطحينة بالشكل المعتاد حتى يتم من خلالها إعداد الحلاوة الطحينية.
- يتم تحميص السمسم في صينية وتقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.
- قومي بطحن السمسم تمامًا حتى يصبح مثل الدقيق ناعم.
- اضيفي بعد ذلك إليه في الخلاط الدقيق والزيت.
- قومي بالخلط مرة أخرى، واستمري حتى يصبح بالقوام المطلوب.
- هكذا قد تم إعداد الطحينة.
- احضري وعاء مناسب.
- اضيفي بها الطحينة ثم أضيفي إليها اللبن البودرة والسكر.
- اعجني المكونات بيدك جيدًا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- اضيفي اليها المكسرات المجروشة.
- واعيدي العجن جيدًا.
- احضري وعاء مناسب الحجم واضيفي بداخله ورق زبدة، أو ورق نايلون واخرجي أطرافه خارج الوعاء.
- اضيفي العجينة التي تم تحضيرها في هذا الوعاء.
- اضغطي عليها بيدك حتى تتساوى في الوعاء.
- هكذا أصبحت الحلاوة جاهزة في مكوناتها، ولكن لا يمكن تناولها هكذا لابد من دخولها الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد، وذلك لمدة لا تقل عن يوم كامل لتتماسك مثل الجاهزة تمامًا.
- اخرجي الان الحلاوة بعد مرور الوقت والتأكد من تماسكها، وذلك من خلال شد أطراف الورق النايلون أو الزبدة وذلك في طبق مناسب.
- ويتم تقطيع الحلاوة الى قطع مناسبة وتناولها في اي وقت بالشكل المطلوب.
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