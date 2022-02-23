لبشرة لا تشيب.. الروتين الكوري للعناية بالبشرة 424 لوجه مشرق كالشمس ونضر بلا تجاعيد

الروتين الكوري للعناية بالبشرة 424، يعد من أهم الروتينات عند الكوريين، وهي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويتميزوا الكوريين بالبشرة الناعمة والوجه الرقيق والناعم، ويتميزوا الكوريين بالوصفات الرائعة ويتكون منتجاتها بمكونات طبيعية، ويوجد أشخاص تهتم بعناية البشرة ويوجد أشخاص لا تهتم بعناية البشرة، حيث تكون جميع مكوناتها بالمنزل.

الروتين الكوري للعناية بالبشرة 424

يتميزوا الكوريين بالبشرة الناعمة البيضاء، والشعر الأسود الناعم واللامع، بسبب اعتمادهم على روتين يومهم للعناية بالبشرة التجميلي، وهم يحافظون علي لون ونعامة ولمعان البشرة. ويعتمدون على إزالة المكياج من علي الوجه، إما باستخدام الغسول أو باستخدام التونر الطبيعي، أو باسكراب مصنوع من السكر وماء الورد، ومن ثم يبدأوا في تطبيق الروتين 424 وهو كالتالي:

قومي بضبط ساعة الإيقاف أو المنبه الخاص بكِ في وهم يعتمدوا على نظام العناية بالبشرة باسم 424.

يقوم هذا النظام 424 على غمس قطعة من القطن في زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتوزيع الزيت على البشرةـ ويترك لمدة أربعة دقائق.

يتم شطف الوجه لمدة دقيقتين باستخدام غسول رغوي.

يتم شطف الوجه بالماء البارد لمدة أربع دقائق متواصلة.

خطوات العناية بالبشرة

الحرص على ترطيب عميق للبشرة وذلك بشرب كميات كبيرة من الماء.

خصصي لنفسك نصف ساعة يومياً قبل النوم، وضعي على بشرتك أي قناع طبيعي مناسب لنوع بشرتك.

لا تستخدمي أي كريمات مرطبة عند الخروج في الشمس.

قبل كل شيء لا بد من النوم مدة كافية لا تقل عن ثماني ساعات.

احرصي على تغيير غطاء المخدة يومياً، حتى لا تتأثر بشرتك سلباً حيث أنه يحتك بوجهك طوال الليل.

لا بد من الحرص على تقشير بشرتك مرة واحدة على الأقل أسبوعياً باستخدام السكراب الطبيعي المصنوع من القهوة والسكر الخشن والقليل من ماء الورد.

وستلاحظي الفرق من أول استخدام، فهو محفز طبيعي لإفراز المزيد من الكولاجين للوجه.

في هذه المقالة تحدثنا عن الروتين الكوري للعناية بالبشرة 424، وتحدثنا عن خطوات العناية بالبشرة. وتحدثنا عن أهم الروتينات عن الكوريين. وتحدثنا عن أهم خطوات وأساسيات العناية بالبشرة. وعرفنا أن مكونات الكوريين تكون طبيعية، وتحدثنا عن اعتماداتهم علي البشرة، وتحدثنا عن الاهتمام بالنظام اليومي.