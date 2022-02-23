هيتغير 180 درجة.. روتين العناية بالشعر سيغيره كلياً وانسي الهيشان والتقصف والتساقط في أسبوع واحد فقط

روتين العناية بالشعر، الشعر من أهم الأشياء عند كل بنت، والذي يجب أن تهتم به كل سيدة، وتهتم بطول شعرها وأن يكون ثقيل ورائحته تكون مميزة جداً؛ فالشعر هو الذي يضفي الأناقة لكل بنت، يوجد سيدات تحب أن يكون شعرها قصير وسيدات أخرى يحبوا أن يكون شعرهم طويل وجذاب واليوم سنقدم لكِ الطريقة المثالية للعناية بشعرك مهما كان طوله أو نوعه.

روتين العناية بالشعر

يجب غسل الشعر مرة واحدة أسبوعياً بالشامبو، وباقي الأيام يمكنكِ عدم غسله باستخدام قبعة الاستحمام، وفي حال اضطرارك إلى غسله يتم الغسل فقط بالماء.

احرصي على استخدام شامبو خالي من السلفات والمواد الكيميائية الضارة.

بعد غسل الشعر يترك ليجف ويتم تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون أو مزيج من زيت الزيتون وزيت الخروع لتغذية البصيلات.

يتم عمل حمام زيوت طبيعية مكون من زيت الزيتون والخروع وجوز الهند والسمسم بالطريقة المعتادة، ثم يشطف الشعر جيداً، ويوضع عليه البلسم.

للتصفيف اليومي وهذه هي أهم نقطة في الروتين اليومي، يتم استخدام أي زيت شعر مفضل لديكِ حتى من الأنواع التجارية ولكن يجب أن تضعي في الزجاجة 4 حبات من القرنفل وملعقة صغيرة من الروزماري، وترج قبل كل استخدام.

نصائح للعناية بالشعر

لا بد من شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً لترطيب الجسم ترطيب عميق وبالتالي سينعكس إيجاباً على الشعر.

يجب تناول طبق من السلطة الطازجة يومياً، وخلال شهر واحد ستلاحظين النتيجة على شعرك وبشرتك.

التقليل من الكافيين والطعام الغير صحي، لأن له تأثيرات سلبية كبيرة على البشرة والشعر.

يجب عدم تمشيط الشعر وهو مبلول لأن الشعر يكون في أضعف حالاته مما يؤدي لمزيد من التساقط.

لا بد من استخدام مشط خشبي ذو أسنان واسعة.

جففي شعرك بمنشفة من الميكوفايبر، ولابد أن يكون غطاء المخدة من الساتان حتى لا يمتص ترطيب الشعر.

في هذه المقالة تحدثنا عن روتين العناية بالشعر. وتحدثنا أيضاً عن أهم الأشياء الذي تفيد الشعر وتجعله في نشاط وحيوية. وتزيد من جمال كل سيدة. وتحدثنا أيضاً عن أفضل روتين العناية بالشعر مع الشامبو. وعن طريقة استخدام البلسم والشامبو. وكم مرة يمكن أن تغسل كل سيدة شعرها ولا يتضرر الشعر.