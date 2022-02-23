نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي الجبنة الكريمي فى المنزل بطريقة سهلة وبأقل التكاليف في المقال التالي
تعتبر الجبنة الكريمي من أنواع الجبن اللذيذة، والتى يفضلها الكثير من الناس من الكبار والصغار وذلك بإستخدامها فى عمل الساندوتشات للأطفال فى المدارس أو على الإفطار، وذلك لأنها لها قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً للجسم وتساعد فى بناء العضلات وتمد الجسم بالطاقة، كما انها تستخدم فى العديد من الأكلات المختلفة وتعطيها الطعم الجميل، لذلك تبحث الكثير من الأمهات على طريقة سهلة لعملها فى المنزل وتكون غير مكلفة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة الكريمي فى المنزل بالتفصيل.
مكونات الجبنة الكريمي
تحتوى الجبنة الكريمي على العديد من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- لتر من اللبن كامل الدسم.
- ٢ قطعة من الجبنة المربعات.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- لتر من اللبن الرائب.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الجبنة الكريمي سهلة وسريعة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى تحضيرها وهى كمايلي:
- نحضر وعاء مناسب أو حلة ونضع بها اللبن ونضعه عل النار حتى يغلي.
- ثم نقوم بإضافة اللبن الرائب عليه بالتدريج مع التقليب برفق حتى لا يسكب منكى على البوتجاز.
- نتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بتصفيته بواسطة مصفاة ذات عيون ضيقة أو يمكنك استخدام شاش نظيف حتى يتصفى من الماء تماماً.
- يمكنك الاحتفاظ بهذا الماء لاستخدامه مرة أخرى فى عمل المعجنات والخبز وغيرها.
- نضعه فى طبق آخر ونضيف عليه الجبنة النستو المربعات وملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وربع ملعقة صغيرة من الملح ونضيف عليهم ملعقتين من الماء السابق.
- بعد ذلك نضعهم فى وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً ويمكنك اضافة البعض من الماء السابق حت نحصل على القوام الكريمي الذى نريده.
- ونضع فى الاعتبار انه عند دخول الخليط فى الثلاجة سوف يتماسك أكثر.
- بذلك يتكون لدينا خليط جبنة لذيذ وروعة ونحضر عبوة محكمة الغلق او حافظة ونضع بها خليط الجبنة.
- نحتفظ به فى داخل الثلاجة ويصبح جاهز للإستخدام فى حشو الساندوتشات الفينو أو على خبز التورتيلا وبالف هنا وشفا.
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