نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لإزالة الشعر للعروس ووداعاً للطرق التقليدية لبشرة فاتحة وناعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة لإزالة الشعر للعروس في يوم العرس تتمنى الفتاه ألا يكون جسدها أو بشرتها بها أي شيء وتتمنى أن يكون عرسها أفضل عرس ولكن يواجه العرائس غالبا بعض المشكلات بخصوص الآم إزالة الشعر من مناطق معينه، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها في إزالة الشعر ولكن نبحث عن الأفضل.

أفضل طريقة لإزالة الشعر للعروس

هناك العديد من الطرق لإزالة الشعر منها المرتفع تكلفته ومنها قليل التكلفة ومنها من يبقي تأثيره حتى 6 شهور ومنه من يظل شهرا واحدا.

طريقة إزالة الشعر بالليزر

تعتبر أفضل طريقة لإزالة الشعر من الجسم للعروس هي الإزالة بالليزر حيث أنها من الطرق الأقل شيوعا التي لها فئاتها حيث أن تكلفتها مرتفعة إلى حد ما وتحتاج إلى إعادة كل 6 شهور، كما أن أي منطقه في الجسم تحتاج لإزالة الشعر حوالي 8 جلسات حتى تتخلص من الشعر الزائد نهائيا وكل منطقه تحتاج الي جلسة تأكيديه كل شهر كأعاده، كما يتم ازاله الشعر في مراكز مخصصة لإزالة الشعر على أيدي متخصصين في ذلك.

طريقة إزالة الشعر بالشفرات

تعتبر طريقة إزالة الشعر بشفرات الحلاقة من الأكثر شيوعا بين السيدات حيث أنها سهلة الاستخدام وسريعة أيضا لا تحتاج إلى وقت أو مجهود أو تكاليف إضافية بل كل ما تحتاجين إليه هو الشفرات وجل للحلاقة الأمنه، حيث تترك الشفرات الجلد ناعما خالي من أي شعر زائد نهائيا. ولكن من عيوبها هي أن الشعر يبدأ في النمو مره ثانية خلال عدة أيام قليلة. ولكن يفضلها الكثيرون.

طريقه إزالة الشعر بأجهزة الإزالة مثل براون

تعتبر أجهزة إزالة الشعر باستخدام الأجهزة مثل براون. التي تحتوي على ملاقيط تقوم بنزع الشعر من جذوره والتي تعطي نفس نتيجة السويت. ولكن مؤلمة إلى حد ما لأنها تقوم بنزع الشعر من جذوره. لذا ينصح باستعمال بعض المخدرات الموضعية. مثل كريم بريدوكايين الذي يعمل على تخدير المنطقة. حتى تتم عملية الإزالة بنجاح.

في الختام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أفضل طريقة لإزالة الشعر للعروس. كما قمنا بذكر بعض طرق إزالة الشعر. نتمنى نكون افدناكم بتقديم المعلومات التي تبحثون عنها وإلى اللقاء في مقال جديد.