نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكبده الاسكندراني وكل طرق تجهيزها وبعض من الاساليب السكندريه في تجهيزها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكبدة الإسكندراني من الوصفات الشهية التي لديها مذاق لذيذ بالإضافة لسهولة تحضيرها بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير الكبدة الإسكندراني.

مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني بمقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني:

نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

بصلتان كبيرتان الحجم مقطعان إلى شرائح.

ثمرتان من الفلفل الملون.

ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم منزوعة البذور.

قرنان من الفلفل الأخضر الحار المقطع.

ثلاثة ملاعق كبيرة نت الثوم المفروم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ربع ملعقة من الكمون.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل:

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل بخطوات بسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتلك الخطوات هي:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من الكبدة والثوم والخل والليمون والملح والفلفل الأسود والكمون ويتم التقليب ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع به الزيت ثم يتم رفعه على النار المتوسطة مع إضافة البصل ثم التقليب لحين أن يذبل ثم إضافة الفلفل الحار والملون ثم التقليب.

يتم إضافة الكبدة بالتتبيلة ثم يتم التقليب لمدة خمسة دقائق.

القيام بإضافة الطماطم والبقدونس ويتم التقليب لحين أن ينضج بشكل نهائي.

مقادير تحضير الكبدة المشوية:

نصف كيلو من الكبدة. عصير بصلة مفرومة. ملح. فلفل أسود. ملعقتين من زيت الزيتون. عصير ثمرتان من الليمون. خطوات تحضير الكبدة المشوية:

يتم تحضير الكبدة المشوية بالخطوات الآتية: