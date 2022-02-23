بالغسالة.. تفصيص البسلة بسرعة مهما كانت الكمية وخزني براحتك ووفري وقتك ومجهودك

تفصيص البسلة بسرعة، من أسهل الطرق التي لا تأخذ وقت ولا مجهود، وهي لا تسود يديك أو أصابعك، ولو عندك أكبر كمية من البسلة يجب تفصيصها لا تأخذ منك وقت كبير، وتقومي بتفصيصها بسرعة الصاروخ، ويوجد أشخاص تفصصها في الغسالة، ويوجد ناس تفصصها بيديها، ولا تستخدم معدات كتير لتفصيصها، ويوجد أشخاص تحب أن تأكلها خضراء وأشخاص أخرى تحب أن تعملها طبخة، وهي تكون في منتهى الجمال، حيث تكون البسلة من الخضروات المفيدة جداَ والكثير من الناس تحبها.

تفصيص البسلة بسرعة

مع بداية موسم البسلة تبحث العديد من ربات البيوت عن اسهل و اسرع طرق لتفصيص البسلة، تكون سريعة وسهلة لتخزين البسلة حتى تكون متوفرة لديكي طوال العام، فهي من الخضراوات التي يحبها الكبار و الصغار.

طريقة تفصيص البسلة في الغسالة

المكونات:

ثلاثة كيلو من البسلة أو أي كمية تحتاجيها.

نقوم بإعداد إناء به ماء على البوتاجاز.

معلقة من السكر.

إناء من الماء البارد.

قماشة خفيفة بيضاء.

كمية من الخل.

غسالة الملابس المنزلية.

التحضير:

أولا إضافة إناء به ماء على النار.

بعد ذلك نقوم بإضافة البسلة في الإناء على النار.

ثم نقوم بتقليبها حتى تغلي غلوة واحدة.

بعد ذلك تكون لونها أخضر لامع.

ثم نقوم بإزالتها من الماء المغلي.

بعد ذلك نقوم بإضافتها على الماء البارد لمدة.

ثم نقوم بإضافة البسلة في قماشة خفيفة بيضاء.

بعد ذلك نقوم بربط القماشة.

ثم نقوم بدوران الغسالة دورة واحدة بالخل.

بعد ذلك نقوم بإضافة القماشة الذي يوجد بها البسلة في الغسالة.

وتكون الغسالة على الدوران السريع.

بعد ذلك نقوم بدورانها لمدة دورتان.

ثم نقوم بإزالة القماشة من الغسالة.

بعد ذلك نقوم بإزالة البسلة من القماشة في إناء فارغ.

وهنا ستكون البسلة جاهزة للطبخ.

اسهل طريقة تفصيص البسلة

المكونات:

كمية من البسلة النظيفة.

إناء به ماء مغلي علي البوتاجاز.

صفاية منزلية.

إناء فارغ.

التحضير:

أولا إضافة البسلة النظيفة في الماء المغلي على البوتاجاز.

بعد ذلك تقليب البسلة حتى يكون لونها أخضر لامع.

ثم نقوم بإزالة البسلة من الماء المغلي.

بعد ذلك إضافة البسلة في الصفايه المنزلية حتى تزال منها المياه.

ثم نقوم بتفصيص البسلة في إناء فارغ بشكل سريع.

وهنا ستكون البسلة جاهزة للطبخ.

في هذه المقالة تحدثنا عن تفصيص البسلة بسرعة، وتحدثنا عن تفصيص البسلة في الغسالة بطريقة سهلة، وتحدثنا عن تفصيص البسلة بدون غسالة، وتحدثنا عن مكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا عن مميزات البسلة، وتحدثنا عن عيوب البسلة، وعرفنا أن البسلة لا تسود اليدين ولا الأصابع، وتحدثنا عن أن يوجد أشخاص تحب أن تأكلها خضراء، ويوجد أشخاص تحب أن تأكلها طبيخ وهي تكون جميلة في طعمها وريحتها وشكلها.