سر اليابانيات.. الطريقة اليابانية لإزالة الشعر الزائد وهذا المكون السحري لن يجعله ينمو مجدداً

الطريقة اليابانية لإزالة الشعر، هناك العديد من طرق إزالة الشعر التي يلجأ إليها الكثير من السيدات فهناك طرق لإزالة الشعر بمكونات طبيعية وهناك طرق أخرى باستخدام الكيماويات لذا سنتناول اليوم الطريقة المبهرة التي يستخدمها البيانيون في إزالة الشعر من بشرتهم بصورة آمنه ستحبونها فالشعر الزائد يسبب الكثير من الازعاج للسيدات.

الطريقة اليابانية لإزالة الشعر

يعتبر الفازلين من المكونات الأساسية الموجودة دوما في كل البيوت كما أنه يمكن استخدامه في إزالة الشعر من المناطق الغير مرغوب فيها حيث أنه يعتبر من الطرق الحديثة التي تم ابتكارها مؤخرا وتقوم بإزالة الشعر الزائد بسرعة فالشعر الزائد يسبب للسيدات حالة نفسية سيئة خصوصا إذا كانت متزوجة.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين

المكونات المطلوبة:

نصف كأس من الفازلين.

معلقتان صغيرتان من الكركم.

كأس كبير من الحمص المطحون أو دقيق الحمص أن وجد.

ربع كأس من الحليب الدافئ.

معلقه صغيره من زيت المسك.

معلقتان صغيرتان من زيت النمل.

طريقه عمل وصفة الفازلين

نقوم في البداية بإحضار إناء فارغ ونقوم بإذابة الفازلين عن طريق البخار إلى أن يصبح قوامه مثل الماء سائل.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت النمل على الفازلين المذاب ونضع معلقة زيت المسك ثم نقوم بالتقليب ليختلط الزيوت معا.

ثم نقوم بإضافة الحمص المطحون والكركم إلى جانب اللبن.

بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس وتتداخل وتعطي مادة تشبه الجيلاتين في القوام.

ثم نقوم بإحضار عبوة بغطاء ونقوم بتفريغ الوصفة بداخله لإعادة استخدامه وقتما تشائين سيدتي.

طريقه استعمال وصفه الفازلين في ازاله الشعر الزائد

يتم فرد طبقه بسيطة من الكريم على المنطقة التي بها شعر زائد غير مرغوب فيه.

بعد ذلك يترك على المكان حتى تجف تماما.

ثم يتم فرك الوصفة من المنطقة ولاحظي الفرق من اول مره

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة جيدا بالماء الدافئ.

وراعي تكرار تلك الوصفة مرتين في الشهر لتحصلي على بشرة ناعمة.

من هنا وصلنا لنهاية مقالنا وقمنا بشرح وافي عن الطريقة اليابانية لإزالة الشعر، كما ذكرنا أيضًا طريقه وصفة الفازلين، بالإضافة إلى التعرف على طريقة استعمالها لحل مشكله الشعر الزائد في الجسم كما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية وأتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم.