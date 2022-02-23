لبشرة كالأطفال.. اسرع طريقة لتقشير الوجه والتخلص من البقع وتفتيح عميق للبشرة

أسرع طريقة لتقشير الوجه، تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق، لأنها لا تأخذ وقت أو مجهود، والكثير من الأشخاص يقوموا بعملها، لأن التقشير له فوائد كثيرة للبشرة، ويجب كل فتاه تقوم بتقشير وجهها، لأن التقشير ينشط الدورة الدموية، والحصول على بشرة خالية من الشوائب، ويأخر الشيخوخة، ويأخر ظهور التجاعيد على البشرة وهو يزيل الجد الميت، ويوحد لون البشرة، ويزيل الأوساخ التي توجد داخل البشرة، ويجعل البشرة ناعمة، تقشير الوجه شيء هام لكل فتاة.

أسرع طريقة لتقشير الوجه

تبحث العديد من النساء على أفضل مقشر طبيعي للوجه التخلص من مشاكل البشرة وتنظيف البشرة وإزالة البثور والرؤوس السوداء والحصول على بشرة صافية ونقية.

ماسك الترمس لتقشير البشرة

المكونات:

معلقة من الترمس الناعم.

ومعلقة من زيت الزيتون.

كوب لخلط المكونات.

التحضير:

أولا تحضير كوب ونقوم بخلط معلقة من الترمس على معلقة من زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط على الوجه.

ثم نقوم بفرق الخليط على الوجه بحركة دائرية لمدة.

بعد ذلك يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

ثم نقوم بعمل هذا الخليط مرة في الأسبوع.

أسهل وأسرع طريقة تقشير الوجه بالقهوة

المكونات:

معلقة من القهوة.

ومعلقة من مياه الورد.

معلقة من زيت اللوز.

كوب لخلط المكونات.

التحضير:

أولا نقوم بخلط معلقة من القهوة مع معلقة من مياه الورد مع معلقة من زيت اللوز.

بعد ذلك إضافة الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسيل الوجه بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم بعمل هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة تقشير البشرة بالحليب

المكونات:

معلقتان من الحليب.

معلقة من الجيلاتين.

ثلاث نقاط من زيت اللافندر.

التحضير:

أولا خلط معلقتان من الحليب مع معلقة من الجيلاتين مع ثلاث نقاط من زيت اللافندر.

بعد ذلك يتم تسخين الخليط في حمام مائي.

ثم يتم تقليب المكونات حتى تصبح ماسك.

بعد ذلك نترك المكونات حتى تبرد.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط على الوجه.

يستخدم الخليط كقناع سريع لتقشير البشرة.

بعد ذلك استخدام هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

في هذه المقالة تحدثنا عن أسرع طريقة لتقشير الوجه، وتحدثنا عن أسهل وأسرع طريقة لمقشر البشرة، وتحدثنا عن طريقة سهلة لتقشير الوجه، وفي هذا الموضوع تحدثنا عن ثلاث وصفات وتحدثنا عن مكوناتهم وتحدثنا عن طريقة تحضيرهم، وتحدثنا عن مميزات هذه الوصفة وتحدثنا عن عيوبها، وتحدثنا عن فوائد هذه الوصفة، وعرفنا أنها تزيل الجلد الميت وتوحد لون البشرة وتزيل الشوائب.