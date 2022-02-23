مقرمش وتحفة.. البسكويت التركي ألذ وجبة خفيفة بمقادير الحلواني 100% لا يفوتك

البسكويت التركي، من أشهى المأكولات الحلوى التي من الممكن أن تقدمها الأمهات لأبنائها كنوع من الحلوى المميزة هو بسكويت تركي بالكاكاو، والتي تعتبر من أهم وأسهل الوصفات الرائعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، ولذلك تبحث عنها الكثير من الأمهات لتقديمها للأبنائها ولذلك كان ضروري أن نلقي الضوء عليها.

البسكويت التركي

يعتبر بسكويت تركي بالكاكاو من أشهى أنواع الحلويات التي تسعى الأمهات إلى تقديمها لأبنائها، والتي تتميز بعدم حاجتها لوقت كبير لتجهيزها حيث لا تزيد مدة التجهيز عن 20 دقيقة، كما أنها لا تحتاج لمدة طويلة تنفيذها لا تزيد عن 15 دقيقة طهي.

مكونات بسكويت تركي بالكاكاو

كوب زبدة

وكوب سكر بودر

كوب نشاء

2ونصف كوب دقيق

نصف كوب زيت

ملعقتين كبيرة كاكاو خام

فانيليا

نصف معلقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة تحضير البسكويت الحلزونى التركى

في البداية نقوم بإحضار وعاء نقوم بخلط كميات الزبدة مع النشا مع السكر بشكل جيد جدا حتى يتجانسوا معا.

بعد ذلك نعمل على إضافة كميات الزيت والفانيليا ونخلطهم جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كل كميات الدقيق باستثناء 2 ملعقة فقط منه.

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات حتى يتكون لدينا عجينة لينة.

ثم نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى قسمين متساويين.

على القسم الأول يتم إضافة ملعقتين الدقيق الباقيين.

بعد ذلك على القسم الثاني يضاف ملعقتين من الكاكاو.

ثم نقوم بتقسيم العجين لقطع صغيرة ونجمع قطع من الأبيض مع قطعة من الكاكاو.

بعد ذلك نقوم بتكوير العجين حتى يصبح في الشكل المعروف عليه.

ومن الممكن أن نقوم بحشوها بأي حشو نرغب فيه أو نتركها بدون حشو.

بعد ذلك نقوم برصها في صينية ونقوم بإدخالها الفرن على أن تكون درجة حرارته 200 مئوية.

ثم ونتركها تخبز لمدة 15 دقيقة فقط، ونترك البسكويت إلى أن يبرد ويتم تقديمه.

لقد قدمنا لكم في هذا المقال مكونات وطريقة عمل البسكويت التركي الذي يعتبر من أفضل وأشهى الحلوى في الوقت الحالي، والتي تتميز بأنها من الطرق سهلة التنفيذ ولا تحتاج لوقت طويل لضمان جودتها وذلك من خلال تنفيذها في المنزل بشكل سهل وسريع ومن دون أي تكاليف أو وقت مبالغ فيهم.