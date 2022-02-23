أفضل طريقة لعمل حلوى النشا والبرتقال اللذيذة بأبسط الطرق وأقل المكونات

طريقة عمل حلوى النشا والبرتقال، حلوى النشا والبرتقال أو مهلبية البرتقال هي وصفة لذيذة من الحلويات الخفيفة وسريعة التحضير التي تتمتع بطعمها الرائع بالإضافة إلى أهميتها وقيمتها الغذائية العالية التي تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهامة وهذا بفضل احتوائها على البرتقال أكثر المصادر الغنية بفيتامين سي، ونظراً لكثرة تواجد البرتقال في فصل الشتاء يمكن استخدامه في تحضير ألذ حلوى سريعة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق.

طريقة عمل حلوى النشا والبرتقال

المكونات

أربعة أكواب من عصير البرتقال الطازج.

ثمرة واحدة من البرتقال.

نصف كوب من كريمة الخفق.

ثلث كوب من مسحوق النشا.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات التحضير

تذويب النشا في نصف كوب من عصير البرتقال، ثم تسخن قدر صغيرة الحجم على النار.

وضع باقي عصير البرتقال في القدر ثم يسكب فوقه خليط النشا والفانيليا.

إضافة السكر مع تقليب المكونات مع بعضها للحصول على قوام المهلبية المتماسك واللين قليلا.

تقشير ثمرة البرتقال وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

رفع مهلبية البرتقال عن النار وتوضع في كاسات التقديم.

إدخال كاسات المهلبية في الثلاجة ثم تزين يقطع البرتقال والكريمة المخفوقة ثم تقدم.

طريقة عمل حلوى النشا والبرتقال والحليب

المكونات

كوبان من عصير البرتقال الطازج.

مقدار كوبان من الحليب السائل البارد.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد.

ملعقتين صغيرتين من ماء زهر البرتقال.

خطوات التحضير

وضع عصير البرتقال والكاسترد والسكر في قدر متوسط الحجم على النار.

تقليب المكونات مع بعضها مع إضافة متر زهر البرتقال للحصول على قوام متماسك وكثيف.

وضع وعاء آخر على النار ويخلط فيه الحليب مع النشا والفانيليا مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جيدا.

إضافة خليط البرتقال فوق خليط الحليب ويتم مزج المكونات جميعها ثم ترفع عن النار.

سكب حلوى النشا والبرتقال في أكواب التقديم أو وضعها في طبع واسع وتزين بشرائح البرتقال وتدخل الثلاجة ثم تقدم باردة بعد تقطيعها.

بهذا نكون قد انتهينا من خطوات وطريقة تحضير حلوى البرتقال اللذيذة، يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر.