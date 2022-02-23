بملعقة من النشا اعملي أقوى كريم لتفتيح البشرة بشكل مضمون وفوري

يعد كريم النشا لتفتيح البشرة من أقوي الكريمات وأكثرها شهرة في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتبييض البشرة بطرق طبيعية دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل، كما انه يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والحليب والجزر ويعرف عن الجزر بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة بشكل فوري.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

مكونات عمل كريم النشا للتفتيح

يحتوي كريم النشا لتفتيح البشرة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم النشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء صغير ونضع به الحليب مع النشا ونقلبهم جيداً حتى يذوب الخليط. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب حتى يمتزج جيداً، ثم نقوم بإضافة عصير الجزر مع التقليب حتى يمتزج الخليط. ثم ننزل الخليط من على النار ونضعه في وعاء صغير نظيف ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الكريم ونقوم بوضع طبقة منه على البشرة مع التدليك بحركة دائرية، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة.

نقوم بتكرار هذا الكريم يوميا لمدة أسبوع وسوف نلاحظ الفرق والنتيجة بالحصول على بشرة بيضاء ولامعة كالثلج.

ماسك النشا والحليب السحري