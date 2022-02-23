خزنيها لرمضان .. طريقة تخزين الفراولة قبل انتهاء الشتاء وكيفية تفريزها في الفريزر بطريقة صحيحة

تبحث الكثير من النساء عن أفضل طريقة تخزين الفراولة، وهذا لما يوجد في الفراولة من فوائد عديدة، وتعتبر الفراولة من الفواكه الصيفية، ويعشقها الأولاد بطريقة رهيبة، ولها الكثير من الاستخدامات، والتي تعمل على راحة نفسية كل من يتناولها، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

شروط تخزين الفراولة

تعتبر الفراولة من الفاكهة الطرية، والتي تكون سريعة التلف، ومن أجل يجب التعامل معها بحرص شديد، وهذا من أجل الحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة، وهذا أيضًا كما هو معروف أن الفراولة لونها أحمر زاهي، ولها طعم حلو، ويمكن استخدامها في عمل المرئيات والحلويات والعصائر، ومن أجل هذا كله لها طرق في التخزين، وتتمثل تلك الطرق في النقاط التالية:

لا نغسل الفراولة في حالة تخزينها في الثلاجة، وهذا بسبب أن الفراولة لها الكثير من الصفات الإسفنجية، والتي تختص الرطوبة بمجرد أن تتعرض للبل بالماء الفاتر، وهذا ما يجعلها عرضة للتلف والفساد، وهذا يجب القيام يغسلها فقط عند التناول مباشرة.

عدم إزالة الأوراق والساق من ثمار الفراولة، وهذا من أجل الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

عند شراء الفراولة يجب التخلص من الثمار العفنة، والفاسدة على الفور، وهذا بسبب أن العفن من البكتريا سريعة الانتشار، وهذا ما ينتج عنه الانتشار إلى الثمار الطازجة، والبالتالي قد يتسبب هذا بالتلف.

لا يجب تخزين الفراولة في العبوات التي كانت موجودة عند المتجر، وهذه العبوات لا تسمح بمرور الهواء من خلالها، وهذا مما سيؤدي إلى فساد الثمرة بسرعة.

حفظ الفراولة في الفريزر

بما أن الفراولة من الفواكه التي تتوفر في فصل الصيف فقط، ومن أجل هذا يلجأ الكثير إلى تجميدها ووضعها في الفريزر، ومن أجل هذا هي أفضل طريقة تخزين الفراولة، والتي تحافظ عليها في صورة جيدة، وتجعلنا نتمتع بمذاقها الحلو طوال أيام السنة، وهذا لأن هناك الكثير من الطرق المنزلية التي يمكن استخدامها لتفريز الفراولة، وتكون أفضلهم حفظ الفراولة باستخدام أكياس الفريزر البلاستيكية، وهذا عن طريق غسل الفراولة جيدًا، ونتركها حتى تجف بشكل كامل حتى استخدام المصفاة، وإزالة الأوراق والسيقان الخضراء من ثمار الفراولة، ونقوم بنشر ثمار الفراولة النظيفة على صينية الخبز الكبيرة.