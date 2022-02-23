وداعاً لطبيب الأسنان.. تبييض الأسنان الصفراء في المنزل لأسنان ناصعة البياض وأنقذ أسنانك من الضياع

تبييض الاسنان الصفراء، من أسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، والأسنان الصفراء يسبب الإحراج و الإزعاج، وهي تسبب في إخفاء الابتسامة من علي الوجه، وتغيير لون الأسنان من الأشياء البسيطة والسهلة، ونقدم في هذا الموضوع العديد من الوصفات التي تبيض الأسنان الصفراء، وترجع بسمتك علي وجهك، وتبييض الأسنان له العديد من الأضرار وهي، قد تسبب خشونة الأسنان، حساسية الأسنان، التهاب اللثة، الألم في الأسنان والفم.

تبييض الأسنان الصفراء

يبحث الكثير حول افضل طرق لإزالة صفار الاسنان الناتج من شرب الشاي والقهوة والتدخين وغيرها لذلك أصبحت مهمة تبيض الاسنان من المهام الضرورية اليومية لما تضفيه من شكل مزعج لذلك نقدم لكم اليوم افضل وصفات لتبييض الاسنان بسرعة وتمتعي بضحكة رائعة و مميزة.

طريقة تبييض الاسنان بصودا الخبز

المكونات:

ربع معلقة من صودا الخبز.

كمية من معجون الأسنان.

كوب صغير.

التحضير:

أولا تحضير كوب صغير نضع فيه ربع معلقة من صودا الخبز.

بعد ذلك إضافة كمية من المعجون على صودا الخبز.

ثم يتم الاستمرار على هذا الخليط مرتان في الأسبوع.

طريقة تبييض الاسنان في المنزل

المكونات:

كمية من غسول الفم.

معلقة من صودا الخبز.

نصف معلقة من بيروكسيد الهيدروجين.

كوب من الماء الدافئ.

التحضير:

أولا نضع كمية من غسول الفم على معلقة من صودا الخبز.

بعد ذلك إضافة نصف معلقة من بيروكسيد الهيدروجين.

ثم إضافة كوب من الماء.

بعد ذلك الاستمرار على هذا الخليط لتحصل على نتيجة أروع.

ثم عمل هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم.

أسهل طريقة طريقة تبييض الاسنان

المكونات:

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الزنجبيل.

كوب من الماء الساخن.

كمية من غسول الفم.

التحضير:

خلط معلقة من الملح مع نصف معلقة من الزنجبيل.

بعد ذلك إضافة كوب من الماء الساخن.

ثم إضافة كمية من غسول الفم.

أسرع طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

المكونات:

معلقة من بيكربونات الصوديوم.

كمية من الماء.

إناء صغير لخلط المكونات.

فرشاة أسنان.

التحضير:

تحضير إناء صغير نقوم بخلط معلقة من بيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك يتم إضافة كمية من الماء على بيكربونات الصوديوم.

ثم أخذ كمية من الخليط في الفرشاة.

بعد ذلك نقوم بفرق الأسنان بالخليط جيداَ لمدة دقيقتان.

ثم غسل الفم من الخليط.

بعد ذلك تصبح أسنانك بيضاء لامعة.

في هذه المقالة تحدثنا عن تبييض الاسنان الصفراء، وتحدثنا عن طريقة مبيض أسنان منزلي، وتحدثنا عن أسهل طريقة لتبييض السنان، وتحدثنا عن أسرع طريقة لتبيض الأسنان كالثلج، تحدثنا في هذا الموضوع عن أربع وصفات مبيض أسنان منزلي، بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا عن مميزاتها، وتحدثنا عن عيوبها، وعرفنا كيفية استخدام الوصفات.