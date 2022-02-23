طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بالمنزل وسر نجاح دجاج كنتاكي

ترغب الكثير من السيدات في عمل الدجاج كنتاكي في البيت بدلاً من شرائه من المطاعم رغبةً في الحفاظ على صحة ابنائهم وضمان المكونات لذا يُمكنك التعرف على طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بدون بذل مجهود أو إضاعة وقت وبأقل التكاليف المُمكنة، حيث تحتوي تلك الوجبة على الدجاج، والتوابل الكثيرة فهي أساس التتبيلة وسر المذاق الشهي، لذا اتبع الخطوات التي سوف نسردها خلال المقال.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بالمنزل

لكي تتمكن من عمل دجاج كنتاكي بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

كيلو من الدجاج.

كمية مناسبة من الدقيق المنخول الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ثوم البودر.

ملعقة بصل بودرة.

ملعقتان من البابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء.

القليل من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة شطة اختياري.

القليل من الدقيق للتغطية.

كمية مناسبة من الزيت القلي.

طريقة عمل وتحضير دجاج كنتاكي المقرمش

يتم غسل الدجاج بالماء الفاتر جيدًا.

نقطع الدجاج إلى ثماني قطع ثم يتم تصفيتها.

يتم وضع الدجاج في بوله ويتم وضع الدقيق، والنشا، والفلفل الأسود.

بعد ذلك نضيف البصل البودر، والبابريكا، والكركم، والبيكنج بود، والشطة.

نخلط المكونات السابقة جميعًا ثم نضيف الماء ونستمر في الخلط.

نضع قطع الدجاج في المزيج السابق ونقلبها بشكل جيد.

نتبل الدجاج بشكل جيد ثم نغمسه في الدقيق حتى يتم تغطيته بشكل كامل.

نضع مقلاة على نار ونضيف إليها الكثير من الزيت ويترك حتى يسخن.

نضع قطع الدجاج في الزيت ويتم خفض النار ثم نتركها كي تتحمر ويُصبح لونها ذهبي.

نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من القطع ثم نضعها على ورق مطبخ لكي يتخلص من الزيت.

نقدم الدجاج في طبق للتقديم مع سلطات على حسب الرغبة.

سر نجاح دجاج كنتاكي

سر نجاح دجاج كنتاكي في بعض من الأمور البسيطة والتي سنتطرق إليها خلال ما يلي:

لابد من تتبيل الدجاج بشكل جيد بواسطة التوابل.

يجب قلي الدجاج نصف قلية في حالة الرغبة في حفظة في الفريزر.

نصيحة عند تناول دجاج كنتاكي

هناك نصائح لابد من اتباعها لكي تحصلين على دجاج كنتاكي وهي: