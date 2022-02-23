طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية في المنزل بمكونات سهلة وطعم لذيذ

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تتميز بالملمس الرملي والطعم الحلو ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وطعم مختلف مثل البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة بالشيكولاتة أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة السادة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم لأنها تحتوي على جوز الهند ومكوناتها سهلة وغير مكلفة ويبحث ربات المنزل عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية.

مكونات عمل كرات البسبوسة في المنزل

كوب ونصف من دقيق السميد

أربع ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم

كوب واحد من اللبن الرائب أو الزبادي

ملعقتان كبيرتان من القشطة

أربع ملاعق من الزبدة

قليل من المكسرات للتزيين

مكونات تحضير الشربات

كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به كوب السكر وكوب الماء على نار عالية ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر.

عندما يغلي الخليط نضيف عصير الليمون مع التقليب ونترك الخليط لمدة خمس دقائق.

ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل

نحضر وعاء ونضع به السميد والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند ونخلطهم حتى يتجانسوا مع بعض.

ثم نضيف إليهم لبن الرائب والزبدة مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى تمتزج المكونات لمدة خمس دقائق حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

بعد ذلك نحضر صينية ونضع به ورق زبدة ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بتشكيل عجينة البسبوسة إلى كرات متوسطة ومتساوية في الحجم.

ترص كرات البسبوسة في الصينية ثم نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تتحمر الكرات.

بعد أن تنضج الكرات نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.

ثم نضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء.

سر نجاح كرات البسبوسة