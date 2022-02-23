طريقة عمل بسكويت العشر دقايق شهي ولذيذ

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عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل دائم عن طريقة عمل بسكوت العشر دقايق في المنزل بأسهل طريقه ممكنه، الجدير بالذكر أن بسكويت العشر دقايق أخذ رواج كبير الفترة الماضية خاصة أثناء فترة الحظر المنزلي وسيدات وأطفال كثيرون جالسون في المنزل لا يفعلون شيء، ويشعرون بالملل الكبير بسبب طول فترة الحجر المنزلي ومن هنا كانوا يبحثون عن وصفة حلوي سريعة وسهلة يسعد بها الأطفال وتعمل علي تغيير مزاجهم، ومن هنا نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقايق ومكوناته.

طريقة عمل بسكويت العشر دقايق

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع معلقة صغيرة فانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب زبدة علي زيت.

نصف كوب سكر مطحون.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق



نأتي بطبق عميق نضع به الزبدة والسكر والبيضة والفانيليا، ثم نقوم بخفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي، أو نستخدم المضرب العادي ولكن الهدف من ذلك هو خلط المكونات جيدا و جعلها هشه ذو لون فاتح، بعد ذلك نضع الدقيق والبيكنج باودر ونستمر في العجن جيدا، حتي تصبح العجينة متماسكة ويتم تقسيمها إلى كرات متساوية الحجم.

قومي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتي ترتاح العجينة بشكل جيد، بعد إخراج العجين من الثلاجة عليك إحضار صنية عليها ورق زبدة ثم قومي بعمل كرات أصغر من البسكويت ونضعها في الصنية ثم نضغط عليها بسيط حتي تنفرد بشكل بسيط.

عليك إشعال الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم تدفئة الفرن ثم وضع صواني البسكويت لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة وحتي تجدين لو البسكويت يحمر ويصبح ناضج فعليك إخراجه من الفرن حتي يبرد ثم قدميه بجانبه شاي بلبن أو شاي سادة.

بسكويت العشر دقايق وطريقة تقديمه

متاح أيضا عمل بسكويت العشر دقايق بالشوكولاته عن طريق إضافة معلقة من الكاكاو علي منتصف العجينة التي سبقنا وقمنا بإعدادها من قبل، ويمكن تزين بسكوت العشر دقايق عن طريق إحضار أي نوع من أنواع المربي ولصق بسكوت سادة مع بسكوت شوكولاته ونضع علي الجنب نقطة مربي وغمس البسكويت في جوز الهند أو شوكولاته حبيبات وبذلك يسعد الأطفال من شكل البسكويت ويصبح شكله مثل البيتيفور وبألف هنا.

ولا يقتصر عمل بسكويت العشر دقائق في فترة الحظر المنزلي بل حاليا نحن في فترة الدراسة وممكن كل أم أن تصنعه في المنزل وتقدمه لأطفالها بداخل علبة الطعام حتي يتناولوه خلال يومهم الدراسي أفضل من شراء بسكويت به مواد حافظة وأن تكون محتوياته مضمونة نظيفة ومغذية من داخل المنزل ومن هنا تجدون كل أصدقائهم في المدرسة يتهافتون علي البسكويت من مذاقه الرائع وملمسه الهش ويمكن للأم شراء أشكال تقطيع مختلفة علي سبيل المثال قلب ،دبدوب ،نجمة ،مثلث أي شكل يحبه أطفالكم ومتاح أيضا وضع مكسرات بداخله بحيث ندعم القيمة الغذائية للبسكويت.