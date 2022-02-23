بكوب دقيق حضري فطيرة البطاطس بالجبن عجينة سريعة فطيرة إقتصادية بطعم رائع

بكوب دقيق حضري فطيرة البطاطس بالجبن بعجينة سريعة فطيرة إقتصادية بطعم رائع، فطيرة بطاطس لها الكثير من الأشكال والطرق المختلفة التي تصنع منها وظهرت في المرة الأولى في المطبخ الإنجليزي واشتهرت بها جدا، فهي عبارة عن غلاف من عجينة الدقيق وتحشو بالبطاطس أو باللحم أو بالدجاج، ويضاف لها الجزر والبصل، كما يمكن شراء تلك فطائر ولكن تحضيرها في منزل سهل وبسيط جدا لأن مكوناتها متوفرة ومتواجدة في كل منزل، كل حشو تغير من مذاق فطيرة بطاطس فيمكن بعجينة واحدة أن تعدي أكثر من نوع من عجينة بطاطس وتقدم مع صوص زبادي أو طحينة على حسب رغبتك، فتابعوا معنا طريقة فطيرة عجينة بالبطاطس خفيفة مشبعة بمكونات إقتصادية.

فطيرة بطاطس المكون الأساسي لها هو بطاطس مهروسة ويضاف لها عدد من مكونات الآخرى لتعطيها طعم رائع، كما أنها سهلة سريعة وتعتمد كوجبة متكاملة رئيسية وما سنقدمه لكم وصفة سهلة لذيذة سيحبها أسرتك وهي عدة أنواع لفطيرة البطاطس.

فطيرة بطاطس بالجبنة بكوب دقيق

نحتاج إلى كوب من دقيق الأبيض للمخبوزات. نصف كوب من حليب. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. ربع ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 ثمرة بطاطس مغسولة ومقشرة. كوب من جبن موتزاريلا على حسب رغبتك. كوب من جبن شيدر مبشور.

تحضير عجينة بطاطس بحشو الجبن

يخلط الدقيق مع الحليب وزبدة طرية والملح وتعجن مكونات مع بعضها حتى تكون عجينة متماسكة بقوام متجانس وتترك تلك العجينة جانبا بعد أن تغطى جيدا بقطعة من القماش لترتاح قليلا وتختمر ليسهل فردها من دون تقطيع.

ثم تسلق البطاطس في ماء مغلي حتى تكون بقوام طري، ثم يتم هرس بطاطس مسلوقة ويضاف عليها المايونيز وتعجن مع بعضها جيدا.

ثم تفرد العجينة بعد أن تختمر وتصبح بقوام مطاطي، تؤخذ العجينة وتوضع في صينية مدهونة بالسمن ورشة من دقيق ويضاف عليهم طبقة من جبن موتزاريلا مع طبقة من جبن شيدر مبشور.

ثم طبقة من مهروس بطاطس مع مايونيز ثم طبقة أخرى من جبن موتزاريلا مع طبقة من بطاطس في نهاية طبقة من جبن شيدر مبشور.

ثم تفرد قطعة أخرى من عجينة وتوضع فوق طبقة من عجينة وتغلق أطراف العجينة برفق مع بعضها البعض، ثم يمسح على العجينة بقطعة من زبدة حتى تتغطى بها تماما.

تحدثي فتحات بسيطة في عجينة من أعلى وتدخل فرن مسخن مسبقا لمدة 5 دقائق وعندما يسخن على درجة حرارة عالية تدخل الصينية الفرن وتأخذ حوالي نصف ساعة حتى تنضج تماما وتأخذ لون ذهبي أعلى فطيرة بطاطس وتخرج وتقطع وتقدم ساخنة.

فطيرة بطاطس بالدجاج

يوجد الكثير من وصفات ومأكولات للدجاج فيوجد صينية دجاج بالفرن وكفتة دجاج والدجاج المشوي وفطائر الدجاج وغيرها من مأكولات مكونها الأساسي هو دجاج ولكننا اليوم جئنا لكم بطريقة عمل فطيرة بطاطس بالدجاج سهلة وسريعة.

مقادير فطيرة بطاطس بحشو دجاج

10 قطع من جبن كيري. عدد 2 من صدور دجاج المقطعة إلى مكعبات. ثمرة من بصل مبشورة ناعم. 250 جرام من بازلاء مع جزر. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. عدد 4 ثمرات من بطاطس مسلوقة. مكعب مرقة لحم.

تحضير فطيرة بطاطس بالدجاج