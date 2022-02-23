7 حاجات ممكن تأثر على دورة نومك

حوالي 30% من الاشخاص بيعانوا من الارق المزمن ، وعدد الاشخاص اللي بيستخدموا الحبوب المنومة بيزيدوا مع التقدم في العمر ، وممكن تكوني بتسألي نفسك لليه مش قادرة تنامي بشكل كافي برغم انك بتهيأي نفسك للنوم كويس ، الحقيقة ان ممكن تكون المشكلة في اصغر الحاجات اللي مش بتيجي في بالك حتى ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم اسباب الارق المزمن ، والحاجات اللي ممكن تخليكي ماتخديش كفايتك من النوم بالليل.

اسباب الارق المزمن:

1- فرش السرير الصناعي:

الفرش المصنوع من مواد طبيعية بيكون اكتر برودة وبيوفر تهوية افضل ، بالاضافة كمان انه بيمتص الرطوبة بشكل افضل ، على العكس ، الفرش الصناعي بيحبس الحرارة وممكن يكون سبب للتعرق الليلي ، وهينتهي بيكي الحال انك تفضلي تتقلبي طول الليل ، وممكن كمان تعاني من التهيج اللي بتسببه الاقمشة الصناعية.

بننصحك تعتمدي على فرش سرير من القطن ، وتتجنبي المصنوع من البوليستر.

2- الزيوت العطرية:

على الرغم من ان بعض الزيوت العطرية بتساعدنا على الاسترخاء ، زي اللافندر ، الا انه في كتير منها بيعمل العكس ، الزيوت العطرية من الحمضيات ممكن تخليكي صاحية وتسبب لك ارق ، بالاضافة كمان بالنسبة للاشخاص اللي بيرشوا الزيوت العطرية على كيس المخدة مباشرة ، افتكري ان الزيوت العطرية ممكن انها تسبب حروق كيميائية ، وممكن كمان هرموناتك تتأثر ويحصل اختلال في التوازن الهرموني ويأثر على دورة نومك.

3- مشاكل الغدة الدرقية:

الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الغدة الدرقية معرضين للاصابة بانقطاع النفس النومي (توقف مؤقت في التنفس) ، وده ممكن يسبب لك استيقاظ منتظم اثناء فترة الليل ، وتاني يوم الصبح هتحسي بالتعب والارهاق بدل ما تبقي نشيطة ، غالبا ضعف الغدة الدرقية بيأدي لاضطراب ايقاع الساعة البيولوجية في الجسم.

4- نقص المغنيسيوم:

المغنيسيوم عنصر اساسي بيأثر على قدرتك على النوم ، لو جسمك بيعاني من نقص في المغنيسيوم ممكن تلاقي صعوبة في الاسترخاء ، بالاضافة كمان ، هيحصل ارتعاش العضلات او متلازمة تململ الساق بسبب انخفاض مستويات المغنيسيوم ، وللسبب ده غالبا بتستخدم المكملات الغذائية في علاج الاشخاص المصابين بالارق.

5- النباتات:

لازم تكوني حذرة لما تحطي نباتات في اوضة نومك ، بعض النباتات المنزلية ممكن تبقى سامة للانسان ، ولو بتعاني من الربو ، ممكن بعض النباتات تأدي لتحفيز الحالة لو بتعاني من حساسية منها ، بالاضافة كمان العفن والبكتيريا الموجودة في التربة ممكن تسبب ضرر ، ونتيجة لده ، هيأدي لتدهور جودة نومك.

6- متلازمة تململ الساق:

متلازمة تململ الساق عادة لما بتحصل بتبقى محتاجة انك تحركي اطرافك عشان تتخلصي منها ، وبالتالي انتي مجبرة انك تصحي من النوم عشان تتخلصي من احساس الوخز, والحرقان في الساق ، وشدة الحالة بتتفاوت بين الاشخاص وهي بتكون اكتر شيوعا بين الاشخاص في سن الخمسينات ، والمتلازمة دي ممكن تبقى واحدة من الاسباب لاضطراب النوم او تأثير جانبي ليه.

7- النوم والدفاية شغالة:

بالليل بتنخفض درجة حرارة جسمنا شوية ودي تعتبر اشارة ان الجسم مستعد للنوم ، ومع ذلك لو في دفاية في اوضة النوم ، جسمك هيفشل انه يعرف ان وقت النوم جيه ، بالاضافة ان الدفايات بتنتج كمية كبيرة من اول اكسيد الكربون ، وده ممكن يضر بصحتنا بشكل كبير.

تكنيك مذهل وفعال للتخلص من الارق هيخليكي تنامي في دقيقة واحدة بس !