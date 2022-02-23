نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الخلطات الطبيعية ﻷسرع تبييض للمناطق الداكنة والحساسة بالجسم قبل الزفاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات طبيعية مفيدة جداً لـتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، زيادة سمار الجلد يحدث بسبب زيادة تركيز صبغة الجلد فى مناطق محدده من الجسم،و تحدث زيادة تركيز الصبغة نتيجة عدد من اﻷسباب منها بقاء الجلد تحت أشعة الشمس لفترة طويلة سواء فى العمل أو حتى على الشواطىء و إرتداء ملابس ملاصقة للجلد خيوطها صناعية و إستخدام شفرات الحلاقة على الجلد ﻹزالة الشعر، وجود مناطق داكنة بالجسم مشكلة كبيرة جداً يجب أن يتم حلها بأسرع وقت وبأفضل الخلطات الطبيعية التي تفيد البشرة ولا تكون السبب في تلفها، فدائماً اهتمي بأن تقومي باستخدام المكونات الطبيعية بدلاً من مستحضرات التجميل التي يكون دورها الوحيد هو إخفاء البقع الداكنة لبعض من الوقت وليس لإخفائها للأبد، هذا باﻹضافة إلى بعض اﻵثار الجانبية لبعض المستحضرات الكميائية التى يسبب تكرار إستخدامها أذى للجلد و ذلك للتأثير المباشر لتلك الكيماويات على المسام و كذلك قلوية و حموضة الجلد ومن هنا كان الاعتماد على الطرق الطبيعية هي الأفضل لأنها تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج لها الجسم.

خلطات الثمار طبيعية لتبيض المناطق الداكنة

مهما بحثنا واستخدامنا لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض المناطق الداكنة بفاعلية كبيرة والتي تكون كالآتي:

الصبار:

يعتبر جل الصبار واحد من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة وتعالج اسمرار البشرة وتحسن من حالة الجلد وتغذيه، فقط كل ما سيتم فعله هو أن تقومين بوضع كمية من جل الصبار بالمناطق الداكنة وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يتم تنظيفها بعد ذلك بالماء الفاتر.

عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون من المواد الغذائية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتعزيز الجلد ليقوم بتكوين خلايا جديدة، فمن الممكن أن يتم استخدام عصير الليمون بمفرده عن طريق مسح المناطق الداكنة بنصف ليمونة وتترك لمدة 10 دقائق ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر، أو يمكن أن يتم خلط عصير الليمون مع العسل والزبادي بمقادير متساوية واخلطيهم معهاً ثم يتم وضع الخليط على المناطق الغامقة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم تنظيفها بالطريقة المعتادة.

الخلطة الدافئة طبيعية لتبيض المناطق الداكنة

الفازلين والنشا:

قومي بوضع القليل من الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يصبح مثل الزيت ثم يضاف له ملعقتين من النشا وقلبي المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم وضع الخليط بالمناطق الداكنة الموجودة بالجسم من مرة إلى مرتين كل يوم واستمتعي سيدتي بعد ذلك ببشرة بيضاء ناعمة.