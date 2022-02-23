فطيرة الجبنة بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبمذاق لذيذ وروعة

يفضل الكثير منا تناول فطيرة الجبنة ذات العجينة القطنية والمذاق اللذيذ والمميز غير أنها يمكن تناولها على الغذاء اول العشاء ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير فطيرة الجبنة فى للمنزل لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها ومكوناتها فى هذا المقال ومعكم خطوة بخطوة إليكم الوصفة.

طريقة تحضير فطيرة الجبن

مكونات الوصفة:

ثلاثة اكواب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة ملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب زبادى.

كأس من الحليب السائل.

الحشو:

كوب وربع من جبنا فيتا.

ملعقة من النعناع المجفف.

مقدار من حبة البركة.

طريقة التحضير: