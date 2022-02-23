حضري بسكويت العجوة على أصولة الشهي والخفيف بكل سهولة

يعد بسكويت العجوة من أشهر وأحلى أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم في البيت، وكما يمكن تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة أو كسناك بين الوجبات وكما يمكن تناول بسكويت العجوة بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وحيث أن العجوة يتم استخدامها في العديد من الأكلات وصناعة الحلويات، وحيث يتميز بسكويت العجوة بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من الخارج ويتميز بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت، ‏فبسكويت التمر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت العجوة الهش والطري بطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق شهي وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال

طريقة عمل بسكويت العجوة

المكونات:

كمية من معجون العجوة للحشو .

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة .

نصف ‬ كوب من السكر الناعم البودرة .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من العسل الأسود .

كوب وثلث من الدقيق الأبيض.

عدد بيضة واحدة .

طريقة التحضير :