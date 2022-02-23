حضري بنفسك تشيز كيك بالكيري اللذيذ بكل سهولة

يعد التشيز كيك من الحلويات اللذيذة المنتشرة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، وحيث يتم تحضيره وبعدة حشوات مختلفة وكذلك نكهات متعددة لانه يتميز بمذاق لذيذ، ‏بالإضافة إلى أنه يمكن تزيينها بالفواكه بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل أيضاً، ويقبل عليه جميع الأشخاص الكبار الصغار وحيث أنه يتم تقديمه في الاحتفالات الخاصة والمناسبات المختلفة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل تشيز كيك بالكيري اللذيذ ‏بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل التشيز كيك بالكيري

المكونات:

أثنين علبة من البسكويت .

كوب إلا ربع ‬ من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة .

عدد 20 قطعة من الجبن الكريمي كيري .

علبة من القشطة .

ورقة واحدة من مذوب الجيلاتين .

كوب ‏ من الحليب المكثف المحلي .

كوب من صلصة فراولة .

عدد 10 حبات من ثمرة الفراولة .

طريقة التحضير :