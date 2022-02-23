اصنعي مقشر الوجه البيكنج باودر والشوفان الرائع لإزالة البثور والجلد الميت

يزداد جفاف البشرة بشكل ملحوظ في الفصول الباردة نظراً لارتفاع معدل الرطوبة مما يجعل البشرة أكثر تأثيرا بدرجات الحرارة ويجعلها جافة تحتاج إلى ترطيب بالإضافة إلى تراكم الجلد الميت في أماكن معينة في الوجه في حالة كان نوع البشرة جافة ومن روتين العناية بالبشره سواء في فصل الصيف أو الشتاء لا بد من تقصير البشرة واستخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والبذور وكذلك لحماية البشرة من الاتساخ في المسام على الأقل مرة أسبوعياً فلا يجب الإسراف في تقشير البشرة حتى لا يؤثر فيما بعد على مسامات الوجه وفي ذلك الوقت يجب الحرص على تحضير مقشر للبشرة، ويوجد أنواع متعددة من المقشرات الكيميائية ولكن يعتبر الإكثار منها يسبب خطر على صحة البشرة لذلك نقدم لكم مقشر طبيعي للبشرة عبر هذا المقال.

مقشر الشوفان والبيكنج باودر للبشرة

تعتبر بشرة الوجه من أكثر الأماكن في الجسم التي تحتاج عناية خاصه بها خاصةً إذا كنت تمتلك بشرة حساسة فكل بشرة تحتاج إلى روتين يومي خاص بها فإن روتين البشرة اليومي يساعد على أن تبقي لبشرة صحية وخالية من العيوب والتقليل من ظهور علامات التقدم في السن مثل الخطوط البيضاء الرفيعة، ومن أول خطوات الروتين الطبيعي في جميع أصناف البشرة هو المقشر.

مكونات التحضير:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج باودر.

مقدار قليل من الماء للخلط.

ملعقتين كبيرتين من الشوفان.

طريقة التحضير: