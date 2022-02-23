نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي مقشر الوجه البيكنج باودر والشوفان الرائع لإزالة البثور والجلد الميت في المقال التالي
يزداد جفاف البشرة بشكل ملحوظ في الفصول الباردة نظراً لارتفاع معدل الرطوبة مما يجعل البشرة أكثر تأثيرا بدرجات الحرارة ويجعلها جافة تحتاج إلى ترطيب بالإضافة إلى تراكم الجلد الميت في أماكن معينة في الوجه في حالة كان نوع البشرة جافة ومن روتين العناية بالبشره سواء في فصل الصيف أو الشتاء لا بد من تقصير البشرة واستخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والبذور وكذلك لحماية البشرة من الاتساخ في المسام على الأقل مرة أسبوعياً فلا يجب الإسراف في تقشير البشرة حتى لا يؤثر فيما بعد على مسامات الوجه وفي ذلك الوقت يجب الحرص على تحضير مقشر للبشرة، ويوجد أنواع متعددة من المقشرات الكيميائية ولكن يعتبر الإكثار منها يسبب خطر على صحة البشرة لذلك نقدم لكم مقشر طبيعي للبشرة عبر هذا المقال.
مقشر الشوفان والبيكنج باودر للبشرة
تعتبر بشرة الوجه من أكثر الأماكن في الجسم التي تحتاج عناية خاصه بها خاصةً إذا كنت تمتلك بشرة حساسة فكل بشرة تحتاج إلى روتين يومي خاص بها فإن روتين البشرة اليومي يساعد على أن تبقي لبشرة صحية وخالية من العيوب والتقليل من ظهور علامات التقدم في السن مثل الخطوط البيضاء الرفيعة، ومن أول خطوات الروتين الطبيعي في جميع أصناف البشرة هو المقشر.
مكونات التحضير:
- ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج باودر.
- مقدار قليل من الماء للخلط.
- ملعقتين كبيرتين من الشوفان.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتحضير بوله من البلاستيك صغيرة الحجم ووضع فيها مسحوق الشوفان أولاً ثم نقوم بوضع المكون الثاني وهو البيكينج باودر وتقليبهم معاً حتى الاندماج.
- الخطوة الثانية نقوم بوضع القليل من قطرات الماء بحيث يكون الخليط متماسك قليلاً وتقليبه حتى يمتزج ويصبح خليط متجانس.
- الخطوة الثالثة نقوم بغسل البشرة جيداً وتجفيفها قبل وضع الخليط بالماء الفاتر وتجفيفها.
- رابعاً نقوم بتطبيق ماسك الشوفان والبيكنج باودر على البشرة ثم نتركه حتى يصبح جاف حيث يحتاج إلى حوالي عشر دقائق على الأقل.
- خامساً عندما يصبح الماسك على الوجه نقوم بعمل حركات دائرية بالماسك في منطقة الخدود والجبهة وباقي أنحاء الوجه حتى التخلص من بواقي الماسك.
- غسل الوجه بالماء العادي جيداً وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد حتى يعمل على غلق المسام، وعند الإنتهاء يتم تجفيف البشرة وملاحظة كيفية إزالة الجلد الميت وفي النهاية يتم وضع كريم مرطب على الوجه بعنايه وكمية قليلة.
- يعتبر هذا الماسك مناسب للاستخدام لجميع أنواع البشرة ولكن مره واحدة أسبوعياً فلا يفضل استخدام ماسكات التقشير أكثر من مرة أسبوعياً.
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