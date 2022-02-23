بعجينة قطنية ومظبوطة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بطريقة مورقة توريق لعمل ألذ حشوات

يعتبر خبز التورتيلا من أجمل أنواع الخبز وهو المفضل في جميع البلدان وخاصة في أمريكيا ففي هذه البلاد يكون عليه إقبال كبير ويستهلك بكثرة، ومن الممكن أن نقوم بعمله في البيت حيث أن طريقة تجهيزه سهلة وسريعة والمقادير التي يحتوي عليها متوافرة في كل منزل، فهو يكون علي شكل دائري ورقيق في سمكه ويمكن أن يتم حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة، وعندما نقوم بهذا الخبز ممكن أن نحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة وبعد إخراجه من الفريزر يتم حشوه مباشرة سواء بالجبن أو بالفراخ أو بشاورما الفراخ وغير ذلك الكثير، وعادة نتناوله في وجبة العشاء لأنه يعد من ضمن الوجبات الخفيفة.

مكونات خبز التورتيلا

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

طريقة عمل خبز التورتيلا