طريقة اعداد البيتزا الايطالي في المنزل مثل اكبر المطاعم الكبيرة

البيتزا من الأكلات الغربية التي ظهرت في العالم العربي في الوقت الأخير، يحبها كافة الناس ويبحث العديد منا عن أسرار نجاح البيتزا الإيطالي، كما تجد جوجل يزيد البحث فيه عن طرق عمل البيتزا الإيطالي في المنزل، ويتم استخدام مكونات بسيطة لإعداد البيتزا كما تحتوي على الزعتر الذي يوجد به فوائد كثيرة، كما يتم إضافة عدد كبير من الخضراوات الطازجة، مثل الفلفل الألوان والزيتون، كما تحتوي على أنواع متعددة من الجبن مثل الشيدر المبشور والموتزاريلا، وتقدم البيتزا في أشهر المطاعم، ويريد الأطفال تناول البيتزا يوميا.

مكونات البيتزا الإيطالي

مكونات العجين:

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

علبتين زبادي.

ملعقة خميرة.

ربع كوب زيت.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة زعتر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة سكر.

مكونات الصلصة:

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقة من الصلصة الجاهزة

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الزعتر.

ملح.

مكونات الحشو:

شرائح دجاج.

شرائح من الزيتون الأخضر.

حبة من الفلفل الأحمر.

مقدار حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأصفر.

كوب من الجبنة الشيدر المبشور.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة إعداد البيتزا الإيطالي