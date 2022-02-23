لن تصدقي معجزة كريم بانثينول لتبييض الوجه وازالة البقع والتصبغات لبشرة صافية ولامعة كاليابانيين

يعتبر كريم بانثينول من أقوى الكريمات التي يمكننا أن نستخدمها في العديد من الخلطات الطبيعية التي تعتني بالشعر أو بالجسم أو بالبشرة فهو له القدرة على علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق بكل هذا، وذلك يتم من خلال خلط كريم بانثينول مع عدد من المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تعالج جميع المشاكل ولكن في هذا المقال يمكننا أن نتحدث عن الإهتمام بالبشرة وكيفية التخلص من كل المشاكل التي تتعلق بها، حيث أن يوجد بالوجه بعض الأشياء التي تنزعج منها كل فتاة، فبمجرد وجود الإسمرار أو البشرة تكون داكنة يجعل المرأة تشعر بعدم الثقة في نفسها وتريد أن تصل إلى حل مناسب لتبييض وتفتيح الوجه بشرط أن يكون لونها موحد، لذلك تلجأ كل فتاة إلى إستعمال أنواع معينة من كريمات التفتيح ولكن النوع الأفضل والذي يمكن أن نستخدمه ولن يترك أي آثار سلبية هو كريم بانثينول، فلا يمكننا أن نستخدم هذا الكريم على البشرة بدون خلطه مع بعض المكونات الطبيعية التي تتوافر في كل مطبخ فنتيجة هذه الخلطة تظهر في خلال إسبوعان فقط، فبعد مرور هذه المدة سوف نحصل على بشرة بيضاء وتكون نقية ولها إطلالة مميزة.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتفتيح البشرة