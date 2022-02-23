ألذ بلح الشام علي أصوله السورية بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

بلح الشام من أشهي وأحلي المعجنات والحلويات المنتشر والمشهورة بكل أرجاء الوطن العربي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشامية والسورية والتي تحتوي على مكونات عالية القيمة الغذائية، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل طريقة لعمل بلح الشام علي أصوله، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم بلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم واشهي بلح الشام في المنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها بمكونات غذائية مفيدة وغنية بالعناصر الغذائية الهامة، ونؤكد دائما علي عمل بلح الشام في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، والتأكد من إختيار أفضل المكونات الغذائية المضافة لها.

المكونات

كوب من الدقيق.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بإضافة الماء الفاتر مع رشة الملح ثم نضيف ملعقة صغيرة سكر مع نصف كوب الزيت، مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة، ثم نقوم بانزال عجينة بلح الشام من علي النار ونتركها حتى تبرد.

وبعد أن تبرد العجينة نقوم بعجنها جيد مع إضافة الفانيلا والنشا مع التقليب والعجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، وتستمر في عجنها مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة أكثر وتترك لفترة حتى تهدأ تمامًا.

ثم نقوم بإضافة بيضة واحدة علي العجينة ومع التقليب والعجن جيداً حتى تتماسك العجينة وتتشرب البيضة تماماً.

وبعد ذلك نقوم بإحضار البيضة الثانية ونضيفها إلي العجينة ثم نقوم بتقليب وعجن العجينة حتى تتشرب البيضة الثانية تمام ونستمر بنفس الطريقة ونضيف البيضة الثالثة وهكذا.

ثم نقوم بإحضار كيس تزيين الحلويات ونقوم بإضافة العجين داخل الكيس حتى نحصل على المستوى المطلوب.

ثم نقوم بالضغط علي الكيس وتقطيع عجينة بلح الشام صوابع صغيرة في حجم البلحة.

ثم نقوم بالقاء عجينة بلح الشام في زيت بارد وبعدها نرفع درجة حرارة الزيت تدريجيا على النار، مع تقليب بلح الشام حتى نحصل على اللون الذهبي المفضل لبلح الشام.

ثم نقوم بإخراج بلح الشام من علي طاسة الزيت ونضعه في الشربات مباشرة.

وبعد ذلك نصفيه ونضعه في طبق التقديم لأحلي وألذ بلح الشام.

مكونات الشربات

كوب ماء.

كوبان سكر.

عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات