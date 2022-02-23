لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك هتخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بدون توقف زي الهنديات

الشعر الطويل هو حلم كل الفتيات تقريبا في فترة من فترات حياتي رغم أن هناك العديد من الفتيات يفضلن الشعر القصير ‏ايه انه بالتأكيد يظل هو الشكل الجميل للعديد من الفتيات ‏لذلك يبحث دائما عن الطرق الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر بشكل ملاحظ وخلال هذه المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية ‏يمكن من خلالها الحصول على شعر طويل من خلال بعض المكونات الطبيعية البسيطة وخلال فترة قصيرة وهذه الطريقة هي طريقة الشامبو والقرنفل التي تساعد على تطويل الشعر باستخدام طريقة سهلة وفي وقت قصير سنتحدث عن طريقة استخدام الشامبو مع القرنفل ونتحدث أيضا مع الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الخليط.

القرنفل والشامبو لتطويل الشعر

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يتم إعداد خطة الشامبو والكريم في الاستخدام مكونات بسيطة فقط نحتاج إلى علبة الشامبو التي يتم استخدامها عادة لغسل الشعر والتخلص من الدهون الموجودة على الشعر ‏

وبعد ذلك نضع داخل علبة الشامبو 30 حبة من القرنفل ‏هذا إذا كانت علبة الشامبو كبيرة اما إذا كانت صغيرة يمكن إضافة نص العدد فقط

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‏ بعد ذلك نترك حبات القرنفل داخل الشنطة لمدة أسبوع تقريبا حتى ‏تحصل على جميع الفوائد الموجودة في الشامبو.

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‏ بعد ذلك نبدأ في استخدام هذا الشامبو على الشعر أثناء الاستحمام يمكن المداومة عليه لفترة طويلة حتى نحصل على نتيجة فعالة ومميزة.

فوائد استخدام الشامبو والقرنفل

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القرنفل مع الشامبو وهذه الفوائد هي: