مترميش الأكل بعد الآن.. التخلص من الملح الزائد في الطعام بفكرة متخطرش علي بالك

طريقة التخلص من الملح الزائد في الطعام تمر الكثير من ربات البيوت بموقف مزعج بعد تعب كبير وجهد في تحضير الطعام، وهذا الموقف هو وجود الملح بنسبة زائدة في الطعام، وبالطبع فإن هذا يجعل الطعام غير مستساغ وتناوله قد يسبب الكثير من الضرر لأفراد الأسرة، لكن لكل مشكلة حل وهناك الكثير من الحلول لهذه المشكلة ومنها:

طرق التخلص من الملح الزائد في الطعام

يمكن إضافة بعضاً من البقدونس إلى السلطة أو الشوربة إذا كانوا من الأطباق التي زاد فيها كمية الملح، حيث يعمل البقدونس على امتصاص الملح بنسبة كبيرة.

يمكن إضافة بعض المكعبات من البطاطس إلى أي طبق أثناء تحضيره في حالة زيادة الملح فيه، حيث أن البطاطس تمتص نسبة كبيرة من الملح، لكن يجب إزالة مكعبات البطاطس قبل تقديم الطبق لأن البطاطس في هذه الحالة تكون مالحة جداً.

إضافة قطعة من الخبز له نفس تأثير مكعبات البطاطس وعند الانتهاء يتم رفع قطعة الخبز من الوصفة بشرط أن يكون الخبز سميك ولن يتفتت في الوصفة.

يمكن إضافة كمية إضافية من الماء في حال إن كانت الوصفة عبارة عن شوربة أو أرز أو أي طبق يحتاج إلى ماء أثناء تحضيره، يعمل الماء على موازنة نسبة الملح في الطعام عند إضافته بكمية أكبر من المعتاد.

طرق أخري للتخلص من الملح الزائد في الطعام

عصير الليمون من المواد التي يمكن استخدامها لتقليل نسبة الملح في الطعام دون أن يؤثر ذلك على طعم الوصفة، وهذه الطريقة مناسبة جداً للصلصات والشوربات بشكل خاص.

يمكن استخدام الحليب مثل حليل جوز الهند لتعديل نسبة الملح في الطعام دون التأثير على طعم الوصفة ومن أكثر أنواع الحليب المناسبة حليب جوز الهند.