نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات وفوائد جوزة الطيب للبشرة لتنظيف و تفتيح وترطيب وعلاج البثور والرؤس السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر جوزة الطيب وكذلك زيت جوزة الطيب من المكونات الهامة جدا فى علاج مشاكل البشرة. وكذلك علاج حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء. بجانب الفوائد الهامة فى تفتيح البشرة وترطيبها. حيث تحتوى جوزة الطيب على الكثير من الفيتامينات الهامة للجلد. كما انها تحتوى على مواد مضادة للبكتريا والالتهابات ومواد مضادة للاكسدة تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور علامات شيخوخة البشرة. وسوف نتناول أهم الوصفات لجوزة الطيب فى الخطوات التالية.

فوائد جوزة الطيب للبشرة

وقاية الجلد ومنع ظهور حب الشباب.

كذلك حماية الجلد ومكافحة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ايضا تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.

تعمل جوزة الطيب على تنعيم وترطيب البشرة بشكل جيد.

وصفات واستخدامات جوزة الطيب للبشرة

وصفة جوزة الطيب للوقاية وعلاج تجاعيد البشرة

مكونات الوصفة

ملعقة من كل من جوزة الطيب والعسل والقرفة وعصير الليمون مقدار متساوي من جميع المكونات حسب الرغبة.

يتم خلط جميع المكونات والحصول على قوام متجانس ولين.

ثم توزيع المزيج جيدا على البشرة ويترك نصف ساعة ويغسل بالماء الفاتر وذلك مرتين او ثلاثة فى الأسبوع.

وصفة هامة من جوزة الطيب لتفتيح البشرة

مكونات الوصفة

مقدار ملعقتان من بودرة جوزة الطيب.

ثم ملعقتين من الزبادي.

مع ملعقة من عصير الليمون.

يتم خلط المكونات معا ثم توزع على البشرة لمدة ثلث ساعة وتغسل بالماء الفاتر ثلاث مرات فى الاسبوع.

وصفة بسيطة من جوزة الطيب لترطيب البشرة

مكونات الوصفة

نحتاج مقدار ملعقتان من بودرة جوزة الطيب.

مع ثلاث ملاعق من كريم مرطب للبشرة.

يتم خلط المكونات وتوضع على البشرة وذلك بمعدل مرتين فى اليوم صباحا ومساءا.

وصفة علاج البثور بجوزة الطيب

مكونات الوصفة

ملعقة من العسل.

مع ملعقة من بودرة جوزة الطيب.

ثم ملعقة من العدس الاصفر المطحون جيدا.

تخلط المكونات مع بعض الماء حتى الحصول على قوام لين وتوزع على البشرة لمدة ثلث ساعة وتغسل بالماء الفاتر.

خلطات ومسكات اخرى من جوزة الطيب للبشرة

.خلطة جوزة الطيب لتبيض البشرة

مكونات الوصفة

مقدار متساوى من مسحوق جوزة الطيب مع القرفة وعصير الليمون والزبادى بمعدل ملعقة من كل صنف.

تخلط المكونات للحصول على قوام متجانس وتوزع على البشرة وتترك من عشرين الى ثلاثين دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر.

خلطة جوزة الطيب لإزالة الخلايا الميتة وصنفرة البشرة

مكونات الوصفة