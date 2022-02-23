الأيدي الناعمة البيضاء تعتبر مصدر ثقة للأثني لأنها تعد دليل على جمالها واهتمامها بنفسها ولكن يتغير لون الجلد بسبب عدة عوامل ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس وتراكم خلايا الجلد الميت، ولذلك ينصح بإتباع روتين يومي وأسبوعي لليدين لجعلها أكثر نعومة وبياض واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الخلطات الطبيعية لتفتيح اليدين فتابعونا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة النشا لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012