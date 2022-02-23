أعملي كيكة البرتقال اليومية الاقتصادية بمقادير هشة وخفيفة وبطعم لذيذ لوجبة الافطار

كيكة البرتقال من أنواع الكيك المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص وخاصة صغار السن فهي مميزة بطعم رائع ونكهة البرتقال بها تجعلها تتميز بمذاق خاص، ومختلف عن باقي أنواع الكيك الأخرى ويمكن أن نقوم بعمل هذه الكيكة بطريقة سهلة ومقاديرها معروفة ومتوافرة في أي منزل، ومن الممكن أن يتم تزيينها ببشر البرتقال أو بالكريمة وأحيانا نجد عدد من السيدات يضيفون لها صوص من الشوكولاته وغير ذلك الكثير، فهي من الكيكات الهشة والطرية جدا ويتم تناولها عادة في وجبة الإفطار أو في أي وقت.

مكونات كيكة البرتقال

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال.

كوب واحد كبير من السكر الناعم.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضتان.

طريقة عمل كيكة البرتقال