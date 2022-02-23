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عمر شويل - جدة أعملي كيكة البرتقال اليومية الاقتصادية بمقادير هشة وخفيفة وبطعم لذيذ لوجبة الافطار - ثقفني
كيكة البرتقال من أنواع الكيك المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص وخاصة صغار السن فهي مميزة بطعم رائع ونكهة البرتقال بها تجعلها تتميز بمذاق خاص، ومختلف عن باقي أنواع الكيك الأخرى ويمكن أن نقوم بعمل هذه الكيكة بطريقة سهلة ومقاديرها معروفة ومتوافرة في أي منزل، ومن الممكن أن يتم تزيينها ببشر البرتقال أو بالكريمة وأحيانا نجد عدد من السيدات يضيفون لها صوص من الشوكولاته وغير ذلك الكثير، فهي من الكيكات الهشة والطرية جدا ويتم تناولها عادة في وجبة الإفطار أو في أي وقت.
مكونات كيكة البرتقال
- كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من عصير البرتقال.
- كوب واحد كبير من السكر الناعم.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- بيضتان.
طريقة عمل كيكة البرتقال
- يتم تجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في الخلط لمدة ثلاث دقائق.
- وعندما يتضاعف حجم هذا الخليط ويصبح لونه فاتح نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثم نضيف كوب واحد كبير من عصير البرتقال وكوب واحد كبير من السكر ونستمر في تشغيل المضرب لذوبان السكر وللحصول على خليط قوام ناعم وكريمي.
- وبعد ذلك يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بخلطهم مع بعض.
- ثم نضيف خليط الدقيق إلى الخليط الكريمي وقومي بعجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة كيك مناسبة ونحضر قالب كيك ويتم دهنه بالزيت ورشة من الدقيق ونضع خليط الكيك في الصينية.
- ويتم إدخال الصينية في الفرن بشرط أن يتم تشغيلها قبل البدء في عمل الكيك حتى تكون ساخنة جدا ونترك الكيكة في الفرن حتى يكون لونها ذهبي.
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