بأقل تكلفة أعملي مربي الجزر في المنزل بطريقة صحية ومضمونة 100% وبطعم مثل الجاهز

الجزر من الخضروات المفيدة للصحة وخاصة العين لأنه يقوم بتقوية النظر ويمد الجسم بفيتامين أ وهو يحتوي على نسبة من السكريات، ويمكن عمله مربي وهذه الطريقة تكون مناسبة لحفظ الفواكه والخضروات بطريقة أمنة وصحية بدلا من شرائها معلبة وتعد وجبة فطار سريعة خاصة إذا تم وضعها على توست قبل الذهاب للمدرسة أو العمل.

طريقة عمل مربي الجزر

المكونات:

نصف كيلو جزر مقشر ومقطع.

2 كوب ماء.

300 جرام سكر.

قشر برتقال.

عصير ليمونة.

2 عود قرفة.

2 حبة قرنفل.

طريقة التحضير:

نذوب السكر مع الماء في وعاء على النار ثم يضاف الجزر مع قشر البرتقال وعصير الليمون وأيضا القرنفل. أما القرفة يمكن وضعها إذا كنت تحبين مذاقها في الطعام ويمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة. نغطي الوعاء ونترك الخليط على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى يقل القوام ويصبح كثيف قليلا. نترك المربي جانبا حتى تبرد ثم توضع في برطمان معقم جيدا وجاف وندخلها إلى الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل مربي الجزر المسلوق

المكونات:

نصف كيلو سكر.

كيلو جزر مقشر ومقطع مكعبات.

3 أعواد قرفة.

4 كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نضع الجزر مع الماء في وعاء ونرفعه على النار حتى يصبح لين ثم يصفي ونخفقه جيدا في الخلاط الكهربائي. نصب خليط الجزر مع السكر في نفس الوعاء ونرفعه على نار منخفضة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون. نرفع المزيج من النار ثم نضع القرفة وعندما تبرد المربي نحفظها في برطمان زجاجي داخل الثلاجة.

طريقة عمل مربي الجزر الأحمر

المكونات:

كيلو جزر أحمر مبشور.

2 كوب سكر.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب ماء.

عود قرفة.

ملعقة كبيرة بشر قشر البرتقال.

طريقة التحضير: