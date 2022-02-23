نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدفي انتى وعيلتك بألذ شوربة عدس ممكن تاكليها أعمليها على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم رهيب في المقال التالي
تعتبر شوربه العدس من اشهر الاكلات الشعبية فى فصل الشتاء، كما لها العديد من الفوائد والمكونات المفيده والشعور بالدفء خاصه فى فصل الشتاء،لما لها من فوائد عظيمه.كما انها من الأكلات المحببه للأطفال،وهذا يساعدهم على منح أجسامهم بالعناصر الغذائيه المطلوبه لبناء أجسامهم.حيث تتكون شوربة العدس من العناصر الغذائية المفيدة والبروتينات والحديد الذى يمنح الجسم الطاقه اللازمه.وتتمتع شوربه العدس بقيمه غذائية كبيرة، كما أنها يدخل فى مكوناتها الخضراوات التى تحتوى على الفيتامينات المهمه للجسم، والتى تمنحنا المناعه التى تقوى أجسامنا فهذه الفيتامينات تحمينا من الكثير من الأمراض،وسوف نشرح فى هذا المقال خطوات تحضير شوربه العدس.
مكونات لتحضير شوربه العدس
- 2 كوب من العدس الطازج.
- جزره مقشره ومبشوره.
- حبه من البصله المفرومه .
- حبه من البطاطس.
- حبه طماطم مقطعه.
- حبه من الكوسه.
- معلقة كبيرة من السمن.
- فصين من الثوم.
- 2كوب ماء كبير.
- ملح.
- معلقه صغيرة فلفل اسود مطحون. حسب الرغبه.
- معلقه كمون.
- مكعب مرقه دجاج.
- بقدونس مفروم للتزيين.
خطوات تحضير شوربه العدس
- ومن أهم مميزات شوربه العدس، أن كثير من اطفالنا لا يحبون أن يتناولوا بعض الخضروات، فهذه الشوربه الرائعه تكون بداخلها الخضروات التى تسهل علي اطفالنا أن يتناولوها دون أن يشعروا بها،وبالتالى سوف تمد أجسامهم بكل الفيتامينات الموجوده بها.
- نقوم بتقطيع جميع الخضروات حتى تسهل علينا تقليبها مع السمن.
- نقوم بتسخين معلقه كبيرة من السمن فى وعاء على النار،ثم نضيف البصل وفصين الثوم والجزرالمبشورثم نضيف حبه الطماطم المقطعه والكوسه المقطعه والبطاطس المقطعه،ثم نقلبهم جيداً ع النار ونستمر فى التقليب حتى يزبل.
- نضيف الماء والعدس والملح والكمون ومرقه الدجاج والفلفل المطحون حسب الرغبه إلى المكونات فى الوعاء،ثم نقلبهم جيداً على النار لبضع دقائق حتى الغليان.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه يبرد.
- نقوم بوضع المكونات فى الخلاط الكهربائى ونخلطهم جيداً مع بعضهم حتى تصبح ناعمه.
- ثم نضع المكونات مره ثانيه فى الوعاء ونرفعه ع النارلمده بضع دقائق حتى الغليان.
- نضع شوربه العدس فى الصحن ونضع فوقها البقدونس.
- تقدم ساخنة مع الخبز المحمص والبصل الاخضر.
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