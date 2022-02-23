بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة طريقة من الطرق المميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم اللف لورق العنب، وورق الكرنب، وهذا ما يكون في خلال الوقت القصير بعد أن يتم القيام بكل الخطوات التحضيرية، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نوافيكم بالخطوات التي لها العديد من المزايا، والتي من أهمها القدرة على توفير أصابع المحشي بحيث تكون بحجم متناسق ومتماثل قدر المستطاع وهذا ما يوفر تسوية مناسبة وفي خلال أقل وقت ممكن، وعبر الآتي نوضح الطريقة التي من الممكن لربة المنزل أن تقوم باللف السريع لورق العنب والكرنب وباستعمال المسطرة فقط

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

اللف وبمنتهى السهولة لورق العنب والكرنب بالمسطرة من أكثر الطرق والخطوات التي تبحث عنها كل ربة منزل تريد إنجاز تحضير وعمل أفضل أنواع من المحاشي للخضار الورقي من ورق عنب أو كرنب، والانتهاء من اللف خلال وقت وجيز، حيث تعد وجبة من المحاشي من الخضار الورقي المشكل من بين أكثر الأكلات التي تحتاج الوقت الطويل للحصول عليها، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح خطوات بسيطة تيسر من الحصول على وجبة المحاشي جاهزة على التسوية والتقديم ومن دون عناء أو جهد كبير من قبل ربة المنزل.

خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب هي تلك الخطوات القادمة، والتي يتم من خلالها الاعتماد على المسطرة في الانتهاء من وصفة المحاشي وتحضيرها وخلال الوقت القياسي.

قومي بالخلط للأرز مع التوابل مع الخضار المفروم من البصل والبقدونس، والكمية المفضلة لك من الصلصة مع الإضافة لعدد ملعقتان من الزيت والتقليب المستمر.

جهزي الورق وهذا ما يكون عن طريق سلقه باستعمال الماء مع الكمون، أو استعمال الميكر ويف، ومن الممكن الاستعانة بالورق بعد تبريده وتقطيعه باستعمال المقص أو السكين المناسب.

ثم بعد ذلك ابدئي في الحشو واللف باستعمال المسطرة وبخطوات بسيطة حتى يتم إنهاء كل الكمية المتوفرة من الورق ولفه بالكامل ثم تتم عملية التسوية.

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة يعتبر من أسهل الطرق التي تمكن كل سيدة من لف ورق العنب والكرنب بسهولة حيث أن الكرنب يعتبر من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الأشخاص فيمكن لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة واتباع طريقة اللف من خلال الفقرات السابقة من المقال التي عرضناها لكم للف ورق العنب والكرنب