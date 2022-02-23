نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كريم مساج طبيعي منزلي غير مكلف لتخفيف ألام المفاصل والعظام في دقائق معدودة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن بعض الكريمات التي تعمل على تخفيف ألالام العظام الشديدة التي تعاني منها الغالبية العظمى السيدات والفتيات والرجال، حيث يعد ألم العظام من أكثر المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من الناس خاصة في فصل الشتاء، ومن المعروف عادة أن في فصل الشتاء هو من أكثر الفصول التي تعاني فيه الغالبية العظمى من الناس من أللام العظام لأن الجو شديد البرودة يعمل على إلتهاب العظام بشكل كبير.
حيث تحتاج أللام العظام إلى العديد من العلاجات التي تعمل على تخفيفها والتمتع بصحة جيدة، وتلجأ العديد من الناس الذين يعانون من أللام العظام إلى الذهاب إلى بعض المراكز الطبيعية التي تعمل على إستخدام الأجهزة الغالية في الثمن التي تعمل على تخفيف الالام بشكل مؤقت وبعد مرور فترة من الوقت تعود مرة أخرى هذه الالام، وتحاول الكثير من السيدات عن البحث عن بعض الطرق التي تعمل على تخفيف أللام العظام والتمتع بصحة جيدة.
مكونات كريم مساج طبيعي
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت النعناع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من كريم الترطيب المناسب لنوع جلدك.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير كريم مساج طبيعي
- أحضري أولا وعاء نظيف ومتوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت النعناع مع ثلاث ملاعق كبيرة فقط من كريم الترطيب المناسب لكي ولنوع جلدك وقومي بتقليبهم جيدا.
- بعد تقليب زيت النعناع مع كريم المرطب جيدا ودمجهما مع بعضهما تماما قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ومن الممكن أن تقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون على حسب رغبتك وقومي بتقليبهم جيدا.
- بعد وضع هذه المكونات جيدا قومي بتقليبهم جيدا حتى تتمكني من تجانس ودمج المكونات ببعضهما تماما حتى تتمكني من الحصول على كريم متجانس المكونات ويستفاد الجسم منه.
- بعد ذلك يصبح الكريم جاهز لوضعه على الجسم وعلى الأماكن التي تشعرين بها من تعب وقومي بتدليك الكريم على المناطق جيدا وأتركيها لفترة من الوقت وبعد مرور إسبوعان تشعرين براحة مذهلة.
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